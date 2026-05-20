美新反無人機砲塔取消瞄準程序 36管持續旋轉攔截蜂群攻擊

美國防衛新創公司展示中的「煉獄」（Inferno RTC）反無人機系統示意圖。（圖：Picket Defense Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕小型無人機蜂群近年大量出現在烏俄戰場與中東衝突區域，傳統防空武器的轉向與瞄準速度，開始面臨多方向飽和攻擊壓力。美國防衛新創公司「哨兵防衛系統」（Picket Defense Systems）近日在坦帕舉辦的2026年特種作戰部隊週（SOF Week）展示一款新型反無人機砲塔，改採36管持續旋轉配置，縮短攔截蜂群目標所需時間。

美國防衛新創公司展示中的「煉獄」（Inferno RTC）反無人機系統原型。（圖：Picket Defense Systems）

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這款名為「煉獄」（Inferno RTC）的系統，取消傳統防空砲需要先追蹤、轉向再開火的程序，改由多個發射管持續旋轉待命。一旦感測器發現目標，系統可直接擊發最接近目標方向的發射管，減少轉向延遲造成的反應時間損耗。系統宣稱可在40公尺範圍內持續覆蓋不同方向目標。

請繼續往下閱讀...

傳統砲塔轉向速度跟不上蜂群攻擊 旋轉式多管配置縮短接戰時間

傳統反無人機系統必須先將砲口轉向目標才能開火，但在多架無人機同時逼近時，轉向速度往往成為限制。這套新系統則讓部分發射管持續處於待射方向，藉此縮短接戰時間。

這項設計主要因應近年快速增加的光纖導引無人機。由於這類無人機不依賴無線電訊號，而是透過實體光纖線傳輸控制指令，傳統電子干擾較難發揮效果，動能攔截仍是目前重要反制方式之一。

該系統主體採用3D列印樹脂製造，以降低高消耗作戰環境下的部署成本。系統分為兩種規格：小型版本重約20.4公斤，直徑18吋（約45公分），配備36個發射管，可發射5.56公厘、.410口徑或20號徑彈藥；大型版本重約40.8公斤，配備54個發射管，火力可擴充至40公厘低速彈藥。

這類輕量化設計允許單兵快速攜帶與部署，填補野戰部隊面對低空無人機襲擾時的近距離防禦需求。

在偵測方面，系統未採用主動雷達，而是結合3D聲學麥克風陣列與鏡頭感測器進行被動監測。透過內建AI晶片（TinyML）識別無人機螺旋槳聲學特徵，系統可在90至120公尺外進行被動偵測，降低電磁訊號暴露風險。

除動能彈藥外，該系統也可整合網槍、強光干擾裝置與煙霧等非致命性手段，以因應部分基礎設施或執法場景需求。目前這套系統仍在美軍特戰展現場展示，美軍尚未公布是否進入正式採購或部署階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法