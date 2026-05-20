軍方首次無人機操演6月連打5天 台中大甲外海模擬獵殲共軍目標

十軍團58砲指部目前的攻擊型無人機主力為美製的Altius-600M攻擊型無人機，Altius-600M先前已在陸軍訓場內進行過實彈射擊驗證。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼今年4月舉辦全軍性的「無人機訓測評鑑」之後，陸軍緊接著要在6月舉辦連續5天的無人機操演，這也是國軍有史以來首次以無人機對抗為主題的軍事操演。根據軍方規劃，此次無人機操演區域為台中大甲外海，由國軍現役各型無人機針對模擬共軍目標的海上靶標進行偵察丶攻擊。

國軍首次的無人機操演是由陸軍十軍團來主辦，從6月1日起一連舉行5天，由軍團所轄的58砲指部無人機大隊為主丶軍團各聯兵旅級單位的無人機中隊共同參訓，至於是否會在此次進行Altius-600M攻擊型無人機的對海射擊項目，相關人士並未證實與否，僅表示一切均依操演計畫及項目來實施。

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陸軍無人系統訓練指揮部在今年4月29日至30日舉行無人機部隊訓測評鑑，各受測單位操作自主組裝無人機，完成攻擊移動式目標等課目，展現精準制敵能力。（圖：取自軍媒青年日報）。

陸軍趕上世界腳步 無人機操演6月登場

陸軍在無人機作戰的發展上，腳步非常快，為因應陸海空軍無人系統作戰發展，陸軍在今年4月10日將無人機訓練中心升格成立了「無人系統訓練指揮部」，緊接著就在4月29日至30日舉行為期兩天的「無人機訓測評鑑」，召集全軍所有的無人機部隊進行戰力實測，以「沉浸式（FPV）」及「投彈式」等2型無人機為主軸，評鑑結果甲、乙組分別由58砲指部及馬防部拔得頭籌，6月則是更進一步，將無人機作戰攻防進入實戰操演層次。

58砲指部目前已使用各式偵察型丶攻擊型無人機，除了可改裝一般民用型無人機掛彈攻擊之外，攻擊型無人機的主力則為美製的Altius-600M攻擊型無人機，Altius-600M先前已在陸軍訓場內進行過實彈射擊驗證，這次加入對海上目標射擊的可能性很高，國軍並已採購威力更大的ALTIUS-700M （重型反裝甲攻擊型無人機）。

陸軍將在6月1日起連續5天進行無人機操演，這也是國軍有史以來首次以無人機對抗為主題的軍事操演。根據軍方規劃，此次無人機操演區域為台中大甲外海，由國軍現役各型無人機針對模擬共軍目標的海上靶標進行偵察丶攻擊。（圖：取自政府部門射擊通報）

ALTIUS-600M （自殺攻擊型）定位為巡飛彈（Loitering Munition），即「自殺式無人機」，主要用於精準打擊敵方裝甲目標、雷達站或高價值人員。

ALTIUS-600M性能

．總重：約 12-13 公斤。

．彈頭重量：可攜帶約 1.3-3 公斤的彈頭（其重量為 Switchblade 300 的兩倍，威力更強）。

．航程與續航：航程約 440 公里，續航時間可達 4 小時以上。

．特色：具備「人在迴路」（Man-in-the-Loop）控制，可由操作員即時修正目標。

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