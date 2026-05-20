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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國造無人機反制系統兩測掛零 顧立雄：依合約補測處理

2026/05/20 15:25

國防部長顧立雄。（資料照，記者陳逸寬攝）國防部長顧立雄。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕陸軍斥資9.8億採購26套國造自製無人機反制系統，原擬部署在金、馬，但廠商無法達到陸軍6公里偵獲、4公里外成功干擾的要求，2次驗測都被打「0分」，引發討論。傳出6月將在宜蘭大福兵試廠進行最後一次複驗「對決」，國防部長顧立雄表示，將由陸軍依照合約規範進行補測，後續是否通過，再依合約處理。

立法院今日下午增開院會，國防部長顧立雄等相關部會首長報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過」並備詢，顧立雄於會前接受媒體聯訪。針對陸軍採購的國造無人機反制系統，先前兩次測試未通過，媒體今日詢問，是否將於下個月進行補測？若補測仍未過關，是否可能解約？

顧立雄表示，將由陸軍依照合約規範進行補測，後續是否通過，再依合約處理。是否可能解約，他則回應，「依照原來我們所訂的合約規範來處理。」

媒體再追問，總統賴清德上午提及無人載具會再提特別條例，相關規劃時程為何？顧立雄表示，他昨天已說明過，總統的意思應是指，包括追加預算、納入年度預算或另提特別預算等方式，都在規劃範圍內。國防部現在就是要檢討各個案項，然後再跟行政院討論，接受行政院的指導。

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