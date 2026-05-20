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波蘭防長：美國減少駐軍波蘭尚未定案
波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什稱美國駐軍波蘭只是延後而非取消。圖為科西尼亞克－卡梅什18日出席波蘭登布林的席活動。（歐新社）
〔編譯張沛元／綜合報導〕路透20日報導，波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在與美國參謀首長聯席會議副主席馬洪尼（Christopher Mahoney）會晤後表示，有關減少派駐波蘭的美軍部隊，目前尚無任何決定，美國最近的決定可能僅止於推遲美軍部署波蘭。
美國副總統范斯（JD Vance）19日也表示，美國在波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消，並強調歐洲必須「自立自強」。
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美國官員上週透露美軍部署波蘭的計畫已取消，為川普政府削減派駐北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟國境內兵力的最新舉措。