烏軍建立15公里無人機打擊區 俄軍前線推進未見明顯突破

烏克蘭士兵於前線操作偵察無人機。CNN分析指出，烏軍近年透過大量低成本無人機，在部分前線區域建立長距離打擊區，迫使俄軍放緩地面推進並分散防空部署。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄前線近年出現大量低成本無人機攻擊，烏軍甚至在部分區域建立寬達10至15公里的長距離打擊區，使俄軍地面部隊在接觸前即可能遭到攻擊，前線推進速度明顯放緩。根據美國有線電視新聞網（CNN）分析報導，烏克蘭近年持續透過大量量產無人機打擊前線與補給線，俄軍原本依賴的人力與裝甲優勢正受到消耗。

西方情報機構最新估計顯示，俄軍在戰場上的單月傷亡（含陣亡與負傷）已達3萬至4萬人。自2022年入侵行動開始以來，俄羅斯累計傷亡人數已被評估為超過100萬人，目前傷亡速度已高於公開招募與補充規模。

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在大量無人機持續打擊下，俄軍原本依賴的人力與裝甲推進速度已明顯放緩。烏克蘭利用無人機在前線形成的防禦網，使俄羅斯地面裝甲部隊與步兵在未接觸前即遭到打擊，前線推進速度進一步下降。

攻擊範圍延伸至莫斯科周邊 俄軍被迫分散防空系統

無人機攻擊範圍也開始延伸至俄羅斯後方基地與物流節點。CNN報導指出，除了俄羅斯國會議員公開警告國內經濟難以長期承受高額軍費支出外，俄國總統普廷近日也曾表示這場戰爭可能「走向結束」。

報導指出，烏克蘭長程無人機近年頻繁襲擊莫斯科周邊軍事機場與物流中樞。CNN分析認為，莫斯科閱兵期間曾出現的短暫停火安排，可能與無人機攻擊風險升高有關。

長程無人機攻擊也迫使俄方分散防空系統與後方資源部署。烏軍近年持續擴大無人機部署範圍，俄軍則須投入更多資源維持後方基地與補給線安全。

目前俄羅斯與烏克蘭國防部尚未對相關分析發表回應。相關單位仍持續監控烏東前線的無人機部署與戰損數據。

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