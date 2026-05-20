日艦「鳥海號」8月在美實射戰斧飛彈 射程1600公里射程震懾共軍

日本海上自衛隊神盾級護衛艦「鳥海號」（DDG-176），今年3月已在美國完成關鍵系統升級，正式具備發射美製「戰斧巡弋飛彈」的能力。圖為「鳥海號」2025年於暫時停泊的橫須賀港內，實施「戰斧」巡弋飛彈訓練彈的再裝填演練，為赴美改裝工程鋪路。（日本海上自衛隊官方X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本海上自衛隊神盾級護衛艦「鳥海號」（DDG-176），今年3月已在美國完成關鍵系統升級，正式具備發射美製「戰斧巡弋飛彈」的能力，規劃在今年8月前於美國周邊海域執行首次戰斧巡弋飛彈的實彈試射，9月中旬啟航返回日本佐世保母港。這項突破象徵日本實質掌握「防區外反擊能力」（對敵基地攻擊能力），戰斧飛彈超過1600公里的打擊範圍直指中國沿海精華區，對中共企圖改變區域現狀的軍事擴張形成強大嚇阻。

歷史性改裝完成 首艦「鳥海號」9月歸國

日本金剛級神盾護衛艦「鳥海號」（DDG-176）在美國加州聖地牙哥海軍基地完成為期數月的垂直發射系統（VLS）與作戰指揮控制升級。日美雙方已於今年3月26日舉行改裝落成儀式，防衛省隨後於3月27日正式宣告「鳥海號」完全取得戰斧飛彈發射資質。「鳥海號」官兵目前正在美方協助下進行密集的操作與戰術模擬訓練。

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按照計畫，該艦將在今年8月前於美國周邊海域執行首次戰斧巡弋飛彈的實彈試射，驗證跨國戰力整合成果。隨後，鳥海號預計於9月中旬啟航返回日本佐世保母港，正式編入海上自衛隊的戰備序列。

圖為美軍艦發射戰斧飛彈瞬間。（DVIDS）

400枚戰斧箭在弦上 射程直達北京、上海

日本此次向美國採購總數達400枚的戰斧巡弋飛彈，型號涵蓋Block IV與最新型的Block V。這款經過實戰驗證的精準導引武器，射程高達1,600公里以上。一旦從東海或日本海發射，火力圈將直接壓制中國北京、上海等經濟與軍事重鎮，同時涵蓋北韓全境及俄羅斯遠東地區。

防衛省強調，「鳥海號」只是日本神盾艦隊戰力升級的第一步。未來包含金剛級、愛宕級、摩耶級在內的現役8 艘神盾艦，以及計畫興建的2艘新型「神盾系統搭載艦」（ASEV），都將依序進廠改裝，全面構建海基長程反擊彈道。

打破專守防衛 奠定日美印太嚇阻新局

這項軍事現代化工程，正式宣告日本打破二戰後長年奉行的「專守防衛」限制。在美日同盟的架構下，日本從過往專職防禦的「盾」，轉變為具備主動打擊能力的「矛」。軍事專家分析，日本神盾艦「戰斧化」將徹底改寫台海與第一島鏈的防衛方程式。當美日兩國同時具備長程巡弋飛彈飽和攻擊能力時，共軍在台海若發動軍事冒進，其本土縱深的飛彈基地與指揮中樞將面臨即時報復的極大風險，此舉將有效拉高中共動武的成本，為印太地區的和平穩定奠定更堅實的嚇阻籌碼。

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