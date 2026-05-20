美軍富士山腳試射海馬士 演練「打了就跑」戰術

駐日美軍20日在日本靜岡縣的陸上自衛隊「東富士演習場」，實施高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）的實彈射擊訓練。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍20日在日本靜岡縣的陸上自衛隊「東富士演習場」，公開實施高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）的實彈射擊訓練。美聯社指出，此舉旨在磨練美軍軍火庫中日益重要的精準打擊戰術；日本共同社則證實，美軍在短短15分鐘內共發射了12枚火箭彈，展現強大火力。

美聯社分析，「海馬士」系統安裝於軍用卡車後方，具備極高機動性，能迅速從隱蔽處開火並在幾分鐘內轉移陣地，藉此躲避敵方的反砲兵火力。在無人機遍布、偵察技術無所不在的現代戰場上，這種「打了就跑」的戰術至關重要，能有效降低固定陣地遭敵軍鎖定摧毀的風險。

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該系統過去在伊拉克與阿富汗戰場屢建奇功。美軍中央司令部先前曾透露，在今年進攻伊朗的首波行動中，海馬士就曾發射新型精確導引火箭，精準打擊數百英里外的目標。

軍事專家認為，這項戰力在當前太平洋地緣政治中極具戰略意義。若美軍將搭載最新型飛彈（如射程達300公里的ATACMS戰術地對地飛彈）的「海馬士」部署在日本西南諸島或其他鄰近島嶼，其火力範圍將能輕鬆涵蓋台灣海峽，有效嚇阻中國對台的潛在軍事冒進。不過美聯社也補充，本次演習僅使用不具爆炸力的訓練用模擬彈。

共同社報導指出，20日下午1點05分許，首發火箭彈伴隨巨大轟鳴聲劃破天際，現場升起陣陣白煙。為確保演訓安全，穿越演習場的日本國道469號部分路段，一度實施臨時交通管制。

儘管這場演習展現了美日同盟的緊密合作，卻也引發當地居民的強烈不安。在國道周邊，約有50名市民團體成員手持寫著「富士山不要飛彈」的橫幅，並手持擴音器高聲抗議，表達對軍事化加劇的不滿。

針對此次演訓，日本中央與地方展開多次斡旋。防衛相小泉進次郎今年4月曾親自造訪御殿場市爭取支持。

這場演習是「海馬士」系統歷來第二次在「富士營」進行測試。美聯社強調，演習全程與日本自衛隊保持密切協調，再度彰顯美日同盟在印太區域聯合作戰與快速反應的能力。

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