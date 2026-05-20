普廷訪中會見習近平 美軍試射義勇兵三型洲際飛彈

美國空軍2020年2月5日於加州范登堡空軍基地試射義勇兵三型飛彈的檔案照。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國國家主席習近平20日於北京歡迎俄國總統普廷來訪之際，美國空軍全球打擊司令部20日凌晨於加州范登堡太空軍基地，成功試射一枚未搭載彈頭的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM）。此次發射任務，被視為美軍維持戰略核威懾能力的重要例行測試。

美軍聲明指出，這項試射早在數年前即已排定，並非針對近期國際局勢所做出的回應，而是在高度受控環境下進行的全面作戰測試，用以驗證飛彈系統與相關操作、維護人員的整體戰備能力。

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美國空軍全球打擊司令部司令戴維斯（Stephen L. Davis）表示，此次發射再次確認美軍洲際彈道飛彈部隊的戰備狀態與作戰能力。他強調，能持續執行這類高強度、擬真化測試，是美國國家安全的重要基礎。

根據說明，測試期間工程人員全程追蹤飛彈飛行軌跡，以驗證推進系統、導引系統及重返大氣層載具在極端條件下的性能表現。這次試射驗證了義勇兵三型飛彈完整性能輪廓，並確認重返載具具備高精度投送能力。

美軍指出，相關測試數據將提供美國戰爭部、能源部及戰略司令部，用於後續系統維護、改良與使用壽命評估分析。

目前美國正推動核武現代化計畫，現役「義勇兵三型」洲際彈道飛彈未來將由新一代LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈取代。不過五角大廈評估，新系統最快須至2031年後才能正式部署。因此，在過渡期間，美軍仍將持續透過週期性測試，確保核三位一體戰略力量中的陸基核威懾體系維持安全、可靠且有效的作戰能力。

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