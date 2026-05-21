韓海軍陸戰隊KAAV-II兩棲突擊車首度亮相 美系面孔像遠征戰鬥車

韓華航太近日首度公開KAAV-II兩棲突擊車原型車。（圖取自X@rokmc_sns）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對東北亞沿岸飛彈、無人機與反登陸火力威脅快速增加，韓國正加速更新兩棲突擊戰力。韓華航太近日首度公開KAAV-II兩棲突擊車原型車，不僅大幅提升海上航速，更導入40公厘機砲的無人砲塔與重裝甲設計，被視為南韓陸戰隊未來機械化登陸作戰核心平台。

軍聞網站「Army Recognition」報導，韓國海軍陸戰隊2015年決定開發新型KAAV兩棲突擊車，認為現有KAAV裝甲車在速度、防護和火力方面不足以應對由火砲、飛彈、無人機和反裝甲系統嚴密覆蓋的近岸防禦環境。該計畫目標2028年完成系統研發，2029年量產。

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報導指出，現役KAAV水上速度僅約13公里，若登陸艦需在敵軍反艦飛彈射程外投放部隊，將大幅增加暴露時間；KAAV-II則希望將水上速度提升至20至30公里以上，使部隊能更遠距離離岸發起登陸。

而KAAV-II最大特色，在於採用類似美軍已取消「遠征戰鬥車」（EFV）的高速滑航船體設計，可在高速航行時部分抬升車體，降低水阻並提升水上速度；另外，KAAV-II戰鬥重量已提升至35噸級，但陸上速度仍可接近每小時100公里。韓華先前也研究包括K2戰車衍生動力組、1800匹國產引擎，以及水上模式輸出高達2700匹馬力的高功率推進方案。

在火力方面，KAAV-II與現役僅配備重機槍與榴彈發射器的KAAV截然不同。新車搭載40公厘CTA機砲與無人砲塔，不僅可攻擊裝甲車、碉堡與海岸陣地，也具備反低空無人機能力。

值得注意的是，CTA系統採用伸縮彈藥設計，可減少彈藥占用空間，同時降低砲塔體積，使車內能保留更多空間搭載陸戰隊員與電子設備。

報導指出，KAAV-II的開發，代表南韓陸戰隊並未跟隨美國陸戰隊近年「輕裝分散化」方向，而是仍維持「重裝甲機械化兩棲突擊」概念，希望在登陸初期即以裝甲車快速突破敵軍海岸防線。

另外，KAAV-II也整合數位戰場系統、模組化裝甲、抗爆座椅與可能的主動防護系統，反映南韓正將兩棲突擊車由傳統運兵載具，轉型為具備網狀化作戰能力的前線突擊平台。

不過，KAAV-II先前曾於2023年海試時發生原型車沉沒事故，造成2人死亡，也使南韓軍方重新檢討高速兩棲車輛的浮力、安全與海上生存性設計。

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