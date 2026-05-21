美特戰測試快速拆裝OA-1K「天襲者II」 拆運至偏遠前線快速建構戰力

圖為OA-1K「天襲者II」輕型攻擊機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正強化特戰部隊「全球快速部署」能力。美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）正測試能否將新型OA-1K「天襲者II」（Skyraider II）快速拆解後裝入C-17、C-5運輸機，再於前線重新組裝，以便在偏遠地區迅速建立空中火力與監視能力。

軍聞網站「Defense News」報導，OA-1K為農用飛機AT-802改裝而成的軍用版本，採單引擎渦輪螺旋槳設計，可在簡易土跑道起降，專門為偏遠地區特戰部隊提供空中監視、情蒐與近接火力支援。

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報導指出，AFSOC目前正測試「快速拆解與重組」能力，希望能在數小時內將OA-1K裝入C-17或C-5運輸機，並於全球各地快速恢復作戰狀態。AFSOC官員表示，這使「任何地方、任何時間、任何環境」不再只是口號，而是具備真正的部署能力。

OA-1K被視為美軍近年強調「低成本可消耗空中平台」的重要代表，相較昂貴的噴射戰機與大型ISR平台，OA-1K維持成本與操作需求更低，卻能同時執行情監偵、近接支援與武裝巡邏任務。

報導指出，美國特戰司令部過去將多種支援特戰任務的空中平台組合稱為「堆疊」（stack），包括近接空中支援、打擊與情監偵飛機；AFSOC希望透過模組化Skyraider II，以單一低成本平台取代部分傳統多機種任務組合。

目前，美軍已接收18架OA-1K，預計今年10月前還將增加數架。未來該機將部署於坎農基地與戴維斯蒙森基地等特戰單位。

不過，該計畫近年也面臨質疑。美國聯邦審計署（GAO）曾指出，特戰司令部尚未充分說明為何需要75架OA-1K，因此建議放緩採購；五角大廈也已將實際編列經費數量由75架下修至53架。

報導指出，削減背後反映美軍戰略轉向中國等高強度衝突環境。由於OA-1K屬低速、低空飛行的螺旋槳飛機，且缺乏彈射座椅，在面對現代防空系統時生存性有限，因此外界質疑其是否適合未來高威脅戰場。

不過，AFSOC認為，OA-1K並非用於突破高階防空網，而是提供特戰部隊低成本、可快速部署的空中火力與監視能力，特別適合低強度衝突、反恐與偏遠地區作戰。

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