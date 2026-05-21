不馳援中東了嗎？ 美拳師號兩棲突擊艦轉向現蹤新加坡

美軍拳師號兩棲突擊艦不馳援中東，而是轉向通過新加坡。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普稱美伊談判已進入最後階段，但美軍仍維持在中東的部署。不過，根據外媒資訊，原計畫馳援中東、日前已進入印度洋的拳師號兩棲突擊艦，19日則重返麻六甲海峽，通過新加坡附近海域，後續動向值得繼續觀察。

根據公開資訊，拳師號兩棲突擊艦3月中旬從美國西岸出發，支援美國對伊朗的軍事行動後，4月底、5月初陸續通過菲律賓蘇祿海、麻六甲海峽，本月上旬則在印度洋一帶活動。不過，根據外媒《路透社》發布的照片可見，拳師號兩棲突擊艦再度出現在麻六甲海峽一帶，19日在新加坡近海現蹤，顯見其已從印度洋往東折返。

美軍公開資訊則顯示，拳師號搭載的F-35B戰機，5月15日在該艦進行起降訓練，照片拍攝地點則顯示在印度洋。從此可見，拳師號這趟遠航，從未進入美軍中央司令部的負責區域。

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拳師號兩棲突擊艦（LHD-4）和「康斯托克號」船塢登陸艦（LSD-45）、「波特蘭號」兩棲船塢運輸艦 （LPD-27）組成兩棲戒備群，並搭載美軍陸戰隊第11遠征支隊。外界研判，兵力規模約2500人的陸戰隊第11遠征支隊若抵達中東，有利於當地美軍發動對伊朗的地面作戰任務。

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