要去施壓古巴？ 美尼米茲號航艦直衝加勒比海

美軍尼米茲號航空母艦已部署至加勒比海。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國與古巴關係近期持續緊張之際，美軍在加勒比海的軍事部署未鬆懈。根據美軍南方司令部發布資訊，美軍航空母艦「尼米茲號」打擊群已推進至加勒比海，將與「硫磺島號」兩棲突擊艦共同部署。外界研判，在華府近期加大對哈瓦那施壓力道之際，美軍此舉具有戰略威懾意味。

美國司法部起訴前古巴領導人卡斯楚（Raul Castro）涉及謀殺罪，主因與一起30年前發生於國際水域、造成4人死亡的空難有關。美國總統川普今日表示，美國政府正密切關注古巴情勢，但現階段無意進一步升高與古巴的緊張局勢。

即使如此，美軍南方司令部20日宣布，美軍航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）與艦載第17航空聯隊，以及格里德利號驅逐艦、帕塔克森特號補給艦等，都已抵達加勒比海。

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美軍強調，尼米茲號的部署象徵美軍高度戰備與前沿存在，具備無與倫比的打擊範圍、致命戰力與戰略優勢。該艦已在全球各地證明作戰能力，並從台灣海峽到阿拉伯灣，持續維持區域穩定與捍衛民主。

美軍今年元月揮軍委內瑞拉後，一直都有航空母艦或兩棲突擊艦部署於加勒比海。在美軍福特級航空母艦抽調至中東後，「硫磺島號」兩棲突擊艦便持續在該海域待命。日前完成「南方海域2026」演習後，尼米茲號自南美洲周邊海域北上加勒比海，成為美軍部署於當地的核心戰力。

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz （CVN 68）, the embarked Carrier Air Wing 17 （CVW-17）, USS Gridley （DDG 101） and USNS Patuxent （T-AO 201） are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command （@Southcom） May 20, 2026

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