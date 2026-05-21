劍指中國！ 美日台這一年內都打海馬士 強大火力建構第一島鏈防線

國軍在去年5月的飛彈射擊操演期間，實彈發射海馬士多管火箭。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對共軍近期頻繁在第一島鏈周邊進行軍事擴張與挑釁，台美日三方自去年5月至今的這一年內，不約而同在第一島鏈亮出號稱「戰場神器」的M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統實彈射擊！

政府資深官員今日表示，美軍、日本陸上自衛隊以及我國陸軍，在近一年內接連在第一島鏈的北、中、南關鍵要衝進行海馬士實彈演練，這不僅是單純的武器驗證，更是美日台三方在印太不對稱戰略上，實質構築起「遠程精準打擊火網」的戰略合圍，要讓企圖進犯的共軍部隊「在源頭就遭到獵殲」！

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美軍日本靜岡15分鐘狂轟 跨海投射閃擊菲國島嶼

根據國際媒體及美方公開資訊顯示，駐沖繩美軍陸戰隊於2026年5月20日，在日本靜岡縣東富士演習場與日本陸上自衛隊實施聯合操演，並公開實施海馬士實彈射擊。美軍部隊在短短15分鐘內，接連發射12枚火箭彈，精準命中靶區，完美展現海馬士高機動、打了就跑（shoot-and-scoot）的戰術反擊能力。

美媒更直言，這批海馬士若搭配最新型長程飛彈，將能直接由日本本土及西南諸島，跨海打擊台海周邊目標。

在此之前，美軍在5月初的印太演習中，更將海馬士系統直接跨海投射至第一島鏈南端、鄰近南海的菲律賓巴拉巴克島（Balabac Island）進行火力演練，驗證美軍「遠征進階基地作戰」（EABO）的分散式不對稱戰術。

美軍在「肩並肩」演習期間，從巴拉旺島海岸發射海馬士火箭系統。此舉顯示戰術正轉向運用機動陸基精準火力，以防衛菲律賓海域並嚇阻沿岸威脅。（圖取自美國陸軍）

國軍海馬士成軍 前進部署澎湖東引成選項

而在台灣防衛作戰方面，我國分批向美國採購海馬士多管火箭系統，首批11套系統自前年（2024年）9月起陸續接運來台。陸軍第一階段接裝部隊已於2025年5月12日在屏東九鵬基地順利完成首批海馬士的實彈射擊驗證，展現強大震撼力。

為配合系統籌獲，軍方先前已宣布新編一個多管火箭飛彈連，後續將再編兩個連，使陸軍擁有三個完整海馬士火箭連。

資深官員對此分析，我國未來規劃總計將籌獲達111套海馬士系統，射程達300公里的ATACMS戰術飛彈數量將多達504枚。考量到「攻擊就是最有效的防禦」，軍方正研擬未來將海馬士系統前推部署至澎湖、東引等外島防區。

該名人士指出，台灣海峽平均寬度約200公里，而海馬士配備的ATACMS戰術飛彈射程達300公里，意味著只要部署在外島，中國福建沿海再往內陸延伸100公里的所有共軍重要軍事機場、登陸集結港口及彈藥庫，都將完全籠罩在我方的精準打擊火網之內。這將產生強大的「不對稱嚇阻」效果，逼得共軍部隊為了存活，必須將戰力後撤一百公里以上，為台灣本島防衛爭取更多寶貴的預警空間與時間。

三方共通技術鏈 戰時跨國分享情資「源頭打擊」

軍方人士進一步強調，美、日、台在近一年內，接連高調展示同款海馬士系統的實彈射擊能力，在地緣政治上具有極其強烈的戰略聯防意義。雖然我國與美、日並未建立公開的聯合作戰指揮架構，但三方操作完全相同的武器系統，在技術上具備了高度的「共通性（Interoperability）」。

資深官員指出，海馬士可與美軍正積極發展的導引多管火箭（GMLRS）技術鏈相互對接，戰時更可直接接收美、日軍方的衛星、無人機等遠程情監偵（ISR）即時情資。一旦台海或周邊海域有事，美日台可透過情資分享，由北自日本西南諸島、中至台灣本島與外離島、南至菲律賓島鏈，配合美日台的中長程反艦飛彈，共同建構一個密不透風的防禦屏障，共同反制解放軍穿透第一島鏈的企圖，徹底粉碎中共的區域拒止（A2/AD）戰略。

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