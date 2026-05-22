共軍2年內不犯台？湯廣正：推「軍事理論工作條例」顯見整備未到位

海軍陸射雄三飛彈發射情形，未來將與魚叉飛彈構築分散式海上拒止網路。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國今年3月正式啟用「軍事理論工作條例」，並全面改革軍事理論發展體系，連帶調整作戰概念與教範準則。對此，臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正指出，此舉顯示中共高層坦承解放軍當前的整備狀況尚未到位，短期1到2年內，尚無包括犯台在內的作戰規畫。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，湯廣正在節目之中分析，近期共機擾台數量明顯減少、甚至頻繁出現「掛零」異狀，除了川習會前避免情勢升高、高層遭大規模整肅外，核心關鍵在於中共今年3月1日起正式實施的「軍事理論工作條例」。

中國今年3月正式啟用「軍事理論工作條例」，將影響解放軍的建軍工作。圖為中國國家主席習近平與共軍官兵。（歐新社檔案照）

湯廣正說，該條例包含管理體制、內容與編制發布程序、全流程管理鏈路、軍事理論成果、還有支援保障基礎等五大主軸，旨在破除陸、海、空、火箭軍等傳統軍兵種理論壁壘，強化垂直控制與水平分工。

湯廣正指出，中共官媒《解放軍報》甚至引入半導體產業的「摩爾定律」，比喻現代軍事優勢的窗口急劇縮小。共軍為追趕未來戰争技術，正逐步將「耗散戰」概念具體化，意圖在指揮體系上造成對手混亂以克敵制勝。然而，這套龐大理論體系的全面翻新與聯合作戰訓練改革，意味著共軍至少在未來1到2年內，尚無包括犯台在內的作戰規劃。

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反艦飛彈可以小博大 吳浩宇：形成分散式海上拒止網路



面對區域軍事壓力，臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇強調反艦飛彈的重要性，他表示，回顧1967年第三次中東戰爭，埃及海軍以數十噸的小型飛彈快艇，發射蘇聯製「冥河飛彈」，成功擊沉以色列海軍主力驅逐艦「埃拉特號」，這場歷史戰役扭轉了全球海戰邏輯。

吳浩宇進一步表示，我國經長期科研累積，已由中科院研製出涵蓋亞音速至超音速的雄風系列反艦飛彈，配合2024年下半年起，陸續抵台的400枚美製魚叉Block II型飛彈與發射系統，已成功構建「高低配、快慢結合」的分散式海上拒止網路。

更關鍵的質變在於今年7月即將編成的海軍「濱海作戰指揮部」。吳浩宇強調，該指揮部由二星中將坐鎮，統一整合海鋒大隊、魚叉飛彈部隊，並納入無人機、雷達站、機動雷達車組與情監偵量能。這套跨平台整合系統，其戰術功能在於，共軍執意發動兩棲作戰時，從台灣海峽到灘岸的過程中，可能持續面對來自岸置飛彈、無人機、雷達導引與分散式機動火力的威脅。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》，由臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正（右）、吳浩宇（左）主講。（本報合成，記者左涵淨製圖）

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