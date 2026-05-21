老共忌憚的「海馬士」 首批全數交貨 第2丶3批分於116及119年交貨

軍方人士今天指出，1批11套海馬士多管火箭、64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），原定交貨期程為2024至2025年。目前進度極為順利，所有裝備已全數運抵台灣。圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）及射程達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），是共軍最為忌憚的台灣武器系統之一，交貨給我國及部部隊接裝的進度受到各方矚目。軍方人士今天指出，1批11套海馬士多管火箭、64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），原定交貨期程為2024至2025年。目前進度極為順利，所有裝備已全數運抵台灣。

至於第二批及第三批，依據軍方規劃，第二批將在116年完成交運，第三批也就是列入軍購特別預算的這一批，預計在119年起交運。

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國安會諮詢委員黃重諺於今（21）日接受專訪時特別指出，中共高度忌憚台灣在國防特別預算中建構的防衛能力，而「海馬士多管火箭系統」正是其中讓北京最為在意的遠距精準打擊利器。黃重諺分析，共軍過往的犯台認知，一直以為能在第一時間利用遠程火箭對台灣進行「洗地」式轟炸；然而，海馬士系統具備高度靈活的「打了就跑」（Shoot-and-Scoot）高機動特性，一旦台灣擁有了海馬士等遠距精準打擊裝備，搭配智慧指管進行快速的火力協調決策，將會徹底打壞共軍既有的犯台佈局。中方評估，若台灣這類不對稱戰力全數到位，共軍若在台海妄動將付出慘重代價，20年來的軍事現代化恐白做工，甚至導致經濟與國力「至少回到改革開放前」。

國軍在去年5月的飛彈射擊操演期間，實彈發射海馬士多管火箭。（資料照，記者陳逸寬攝）

海馬士系統與戰術飛彈交貨期程如下：

第一批次：11套系統與64枚飛彈「全數運抵」並完成首射

屬於年度預算前案的第1批11套海馬士多管火箭、64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），原定交貨期程為2024至2025年。目前進度極為順利，所有裝備已全數運抵台灣。軍方證實，首批部隊不僅已成軍並編入防衛戰列，日前更在台灣本土首度完成戰術飛彈的「實射操演」，成功驗證跨海精準打擊能力。

第二批次：18套系統與精準火箭如期進行

第2批18套海馬士系統、20枚戰術飛彈及864枚精準導引火箭，在台美雙方極力協調下，美方積極生產與交運，目前規劃可在116年底前完成交運。

第三批次：82套系統特別預算啟動 5月底撥付首期款、2030年起交貨

立法院於今年5月中旬三讀通過軍購特別條例，行政院隨後於5月20日通過特別預算案。其中最受矚目的，即是編列增購高達82套海馬士系統、420枚戰術飛彈及大量精準火箭。軍方指出，將於5月31日前期限內，正式向美方撥付首期款約8億餘元新台幣，全案期程規劃於2026至2032年執行，並預計自2030年起陸續交運抵台。

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