雄風飛彈聯手魚叉飛彈 吳浩宇：構築台海不對稱反艦火網

國軍陸射雄三飛彈發射情形。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣近年面對快速升高的區域軍事壓力，正透過國產自主研發與對美軍購雙軌並進，加速強化岸置反艦飛彈戰力。臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇指出，我國經長期科研累積，已由中科院研製出涵蓋亞音速至超音速的雄風系列反艦飛彈，使台灣逐步獲得制海打擊能力。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近日上線，除了雄風系列反艦飛彈，吳浩宇說，我國規劃採購100套岸置魚叉飛彈系統及400枚魚叉Block II型飛彈，首批包含發射車、雷達車與後勤裝備在內的系統，已於2024年下半年陸續運抵台灣。

吳浩宇分析，這代表台灣目前正在逐步建立一套「高低配、快慢結合」的反艦火力架構。這套戰術以國產雄風飛彈作為高速突防與近岸打擊主力，再搭配美製魚叉飛彈，形成多層次、分散式、可持續運作的海上拒止網路，成為嚇阻敵軍海上行動的關鍵不對稱戰力。

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