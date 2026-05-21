美軍「泰風」飛彈系統部署鹿兒島 強化第一島鏈嚇阻

可發射「戰斧」巡弋飛彈的陸基中程飛彈系統「泰風」將部署在鹿兒島縣海上自衛隊鹿屋航空基地。（路透檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本《共同社》報導，美軍6月到9月間配合美日聯合演習，首度把可發射「戰斧」巡弋飛彈的陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）以及高機動性多管火箭系統「海馬士」（HIMARS）部署鹿兒島縣海上自衛隊鹿屋航空基地。報導指出，此舉也可能意在牽制在日本周邊頻繁開展軍事活動的中國。

這並不是美軍首次在日本臨時部署泰風系統，上次是在去年9月中旬配合日美年度大規模聯合實兵演習「堅毅之龍」（Resolute Dragon），在山口縣的美軍岩國基地，該項部署原定在演習結束後撤離，但一直延後到同年11月才撤出日本，期間還引起中國和俄羅斯的抗議。

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這次的臨時部署則是位於日本自衛隊的鹿屋基地，而且位置更往南推，雖然也是預定在演習結束撤出、演習間不會實彈射擊，但據報導指出，這次並非撤出日本，而僅是撤出鹿屋基地，將留置在駐日美軍基地長期儲存。這也意味著美軍在第一島鏈的精準打擊火力實質上走向了常態化前置部署，大幅強化了對西南群島的快速嚇阻力。

「泰風」可搭載射程約1600公里的「戰斧」以及射程超過300公里的攔截導彈「SM-6」。特點是能夠根據戰況機動轉移。「海馬士」可搭載輕型多管火箭炮系統並自行移動。它最多可搭載6枚火箭彈，若是射程約300公里的戰術地對地導彈「ATACMS」則可搭載一枚。

報導指出，日美聯合訓練包括6月下旬至7月初的「勇敢之盾」（Valiant Shield）以及9月的「東方之盾」（Orient Shield）。

「勇敢之盾」是由美國印太司令部主導、在印太地區舉行的大規模兩年一度聯合軍事演習，日本在2024年正式參加後，今年將進一步落實為日美兩國常態度聯合實戰演訓。而「東方之盾」則是由美國太平洋陸軍與日本陸上自衛隊主導的年度最大規模陸上雙邊野戰演習，專注於陸戰與離島防衛、多領域作戰及第一島鏈的戰略牽制。

由於鹿屋基地位於九州南端，接近琉球弧與台灣北方海域，也就是「第一島鏈」關鍵要衝，具有重要戰略地位。在此部署泰風系統能直接對東海及台灣海峽產生強大的戰略壓制。這也代表日本本土已首次正式成為美軍中程打擊鏈的一部分。

從4月底日本正式參加美菲「肩並肩」多國聯合演習，到5月中旬日本陸上自衛隊與美軍在宮古、石垣、與那國等地進行的「陸上總隊演習」，以及預定6月舉行的美日聯合演習「勇敢之盾」、9月舉行的「東方之盾」，其中的關鍵字都是「第一島鏈」，也顯示這些接連上場的演習，美日沿著第一島鏈由南而北，正在穩步建構一道前沿部署反艦打擊力。

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