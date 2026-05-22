美軍肩並肩演習實測「吸血鬼」系統 強化印太反無人機戰力

美國國防承包商L3Harris科技公司製造的「吸血鬼」反無人機系統。（取自L3Harris X）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防承包商L3Harris科技公司證實，他們製造的「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統在菲律賓舉行的2026年「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中，與美國及盟國部隊共同評估，凸顯為應對印太地區日益擴大的無人機威脅，各方正不斷努力強化機動短程防空能力。

軍事新聞網站Army Recognition在21日報導，4月演習後發布的評估報告表明，輕型精確導引系統能為前線部署部隊提供快速且靈活的戰鬥力，以擊敗小型無人機，並在對抗性環境中保衛分散的陣地。

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「吸血鬼」的全名為「載具通用模組化臺板情監偵火箭設備」（Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment），安裝於戰術車輛上，結合光電與紅外線雷射標定感測器，以及雷射導引的70公釐火箭彈，能以極少的後勤需求打擊無人機與特定地面目標。

吸血鬼系統與「間接火力防護能力」（IFPC）、「固定地點低空慢速小目標防禦系統」（FS-LIDS），以及其他短程防空資產共同整合到更廣泛的分層防空網絡中，反映美國陸軍正致力推動多層次反無人機作戰，旨在保護機動部隊與關鍵基礎設施免受日益複雜的空中威脅。

吸血鬼系統的武器部分以4枚70公釐雷射導引火箭彈為基礎，通常與英國航太系統公司（BAE Systems）的「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）搭配使用。火箭彈長73.77吋、直徑2.75吋、重32.6磅，翼展為9.55吋，最高時速達每秒1000公尺，並配備M151或Mk 152型10磅高爆彈頭。這些尺寸數據解釋了為何吸血鬼系統能在輕型戰術車輛上搭載四聯裝發射器，同時提供比多數火砲類反無人機選項更遠的射程，與更高的精確度。

L3Harris於2023年1月接獲五角大廈訂單，為烏克蘭提供14套「吸血鬼」系統，其中4套於2023年中交付，其餘10套於同年底交付。2025年6月，L3Harris宣布獲得另一項戰爭部合約；到了2026年3月，公司在阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）開始大規模生產「吸血鬼」系統，使用專為組裝、測試，以及將其安裝到地面車輛與貨櫃化武器系統所設計的設施。這個時間表表明，「吸血鬼」已從戰時的緊急應變，過渡至具備更高重製性的生產模式。

對美軍及印太盟國而言，主要的作戰意義在於「彈藥庫經濟學」（magazine economics）。愛國者（Patriot）、NASAMS或IFPC攔截器在對抗巡弋飛彈、戰機或高階空中威脅時或許有其必要，但對付小型無人機將造成極不划算的成本交換，並面臨耗盡應對更高階目標武器的風險。

VAMPIRE影片：https://www.l3harris.com/all-capabilities/vampire

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