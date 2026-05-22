德國颱風戰機「第4批次」亮相 終於首次配備AESA雷達

圖為空巴曼興廠區亮相的「第四批次」颱風戰機。（圖取自X@AnnaDeMilanese）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空中巴士公司近日正式公開德國空軍新一代「第四批次」（Tranche 4）颱風戰機，首度導入AESA雷達與後續電子戰升級能力，顯示颱風戰機未來仍將長期作為德國空軍核心主力。

軍聞網站「The War Zone」報導，德國第四批次颱風戰機近日於空巴曼興廠區首度公開亮相，目前雖尚未首飛，但空巴表示已有數架完成生產，預計近期展開飛測。

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報導指出，德國於2020年啟動「四戰馬車」（Quadriga）計畫，採購38架第四批次颱風戰機，用以汰換早期第一批次型號；此外，德國還規劃再增購55架颱風戰機與20架第五批次型號，以部分接替老舊龍捲風戰機。

此第四批次最大升級，在於比照科威特與卡達操作構型，首次配備由德國亨索特（Hensoldt）西班牙「英德拉」（Indra）防衛系統公司開發的ECRS Mk 1主動電子掃描陣列（AESA）雷達。相較傳統機械掃描雷達，AESA雷達具備更遠探測距離、更佳多目標追蹤與抗干擾能力，並能有效偵測低空巡弋飛彈與無人機。

另外，新型AESA雷達也將提升颱風戰機搭配「流星」（Meteor）視距外空對空飛彈的接戰能力，使其更適合現代高強度空戰環境。

德國空軍雖因預算限制，並未在該批戰機上配備「PIRATE」型紅外線搜索追蹤系統（IRST），但後續仍將根據「長期演進計畫」（LTE），將雷達升級至「ECRS Mk1」版本，同時為座艙換裝超大型顯示器（LAD），未來可望搭配「無人協同戰鬥航空器」，擔負「有人／無人組合」（MUM-T）協同指管任務。

另外，德國也將15架現役颱風戰機改裝為「Typhoon EK」電戰型，搭配薩博Arexis電戰系統與AGM-88E反輻射飛彈，用以取代服役數十年的龍捲風ECR電戰機。

報導指出，原本法德主導的FCAS第六代戰機計畫，預計於2040年後取代颱風戰機，但目前因兩國對主導權與產業分工爭議不斷，進度持續受阻，使德國不得不延長颱風戰機服役時間。

同時，德國空軍也正評估未來與「忠誠僚機」無人機協同作戰，包括XQ-58A Valkyrie、MQ-28 Ghost Bat與德國本土新創Helsing的CA-1 Europa等，均為潛在候選方案。

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