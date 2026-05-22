老U機可能有新用途 美陸戰隊成功將UH-1H變為無人機指揮所

美軍第169陸戰隊輕型攻擊直升機中隊、第39陸戰隊航空大隊、第3陸戰隊航空聯隊，與第3輕裝甲偵察營共同執行UH-1H無人機指揮機的測試。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕老舊通用直升機UH-1H可能有新用途，美國陸戰隊近日演練以UH-1Y「毒液」直升機作為空中中繼站，遠距操控FPV自殺無人機攻擊目標，藉此大幅延伸無人機打擊距離，同時降低直升機接近敵方防空火網的風險。

軍聞網站「The War Zone」報導，地面部隊先發射「尼祿弓箭手」FPV攻擊無人機，之後再由高空盤旋中的UH-1Y直升機接手控制。

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報導指出，UH-1Y在高空具備更佳無線電直視距離，相當於將直升機化為「空中天線與指揮節點」，使FPV無人機可飛往地面操作員原本無法控制的更遠距離。

另外，這種作戰模式最大特色，在於結合有人航空平台與廉價可消耗無人機。由於現代便攜式防空飛彈與短程防空系統大量普及，攻擊直升機若直接接近戰場，生存性已大幅下降；俄烏戰爭中，俄軍攻擊直升機便曾因低空接近前線而遭大量擊落。

因此，美軍陸戰隊希望透過UH-1Y提供高空通訊與指揮節點，再由低成本FPV無人機執行最後攻擊，達成「人機分離」的火力投射模式。

此次使用的Neros Archer無人機，由美國Neros Technologies公司開發，採第一人稱視角（FPV）操控，可搭載模組化炸藥攻擊輕裝甲、工事與步兵，最高速度約每小時160公里。

值得注意的是，Archer並未使用中國零件，並已通過美國國防部「藍色清單」認證。美軍陸戰隊去年已簽署數百萬美元採購合約，計畫於2026年前讓所有步兵、偵察與濱海作戰部隊全面具備FPV無人機能力。

報導指出，這項戰術反映美軍正快速吸收烏克蘭戰場經驗。烏軍近年大量利用FPV無人機結合通訊中繼與高空平台，攻擊裝甲車與火砲陣地，已證明低成本無人機可對傳統地面部隊造成巨大威脅。

美軍陸戰隊官員表示，新戰術可讓直升機維持安全距離，同時仍提供近接空中支援；未來UH-1Y等直升機，將不只是傳統運輸與火力平台，更可能成為「空中無人機母機」與戰場資料中繼節點。

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