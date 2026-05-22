（影）戰車主砲裝霰彈！ 法雷克勒戰車成功「砲打」無人機

圖為法國雷克勒戰車。（圖片取自法國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭徹底改變主力戰車生存環境，法國近日證實，雷克勒（Leclerc）主力戰車已在阿布達比實彈測試中，利用120公厘霰彈成功擊落FPV無人機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次測試使用由KNDS法國分公司開發的OEFC F1霰彈，彈體內裝約1100顆鎢鋼彈丸，有效射程為500公尺，發射出膛後彈殼會立即破裂形成大範圍擴散彈幕，類似超大型霰彈槍，覆蓋無人機飛行路徑。

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報導指出，法軍刻意以高難度條件測試，包括橫向高速飛行、非規則機動與較高飛行高度，藉此模擬烏克蘭與中東戰場常見的FPV自殺無人機威脅。

另外，由於FPV無人機結構脆弱，只要螺旋槳、電池或飛控系統受損便會墜毀，因此不需像傳統防空武器般精準直擊，只需讓彈幕覆蓋飛行路徑即可。

相較戰車傳統使用的7.62或12.7公厘機槍，OEFC F1可大幅提高命中率，降低車組在短時間內瞄準高速小型無人機的難度。其概念也類似海軍「方陣快砲」（Phalanx CIWS）等近迫防禦系統，依靠高密度彈幕攔截目標。

值得注意的是，OEFC F1原本並非為反無人機設計，而是法軍過去針對城市戰、壕溝清剿與對付近距離反裝甲人員用途開發。法軍此次等於將既有120公厘彈藥，重新賦予反無人機用途。

不過，法軍坦承，這僅是「投機式反無人機能力」，無法取代專業防空系統。由於勒克勒主砲仰角有限、彈藥攜帶量少、裝填速度較慢，因此主要仍適用於近距離FPV無人機、四旋翼無人機與低空巡飛彈。

報導指出，俄烏戰爭爆發後，主力戰車面對低成本FPV無人機時顯得異常脆弱。俄烏雙方近年已大量加裝籠式裝甲、電子干擾器與額外機槍，以提升裝甲部隊生存性；而法國此次則選擇直接利用現役戰車主砲與既有彈藥，發展新的反無人機戰術。

另外，法軍近年也成立「未來作戰司令部」（CCF），專門負責快速吸收戰場經驗、加速裝備與戰術調整，並與美軍「蠍子」部隊交流合作。此次雷克勒反無人機測試，也被視為法軍吸收俄烏戰爭教訓的重要案例。

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