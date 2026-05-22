美韓軍工合作再+1 組無人機聯盟建聯合供應鏈

美韓2國政府15日於首爾簽署無人機與反無人機合作意向書，正式建立「無人機聯盟」，未來將共同整合偵察無人機、FPV攻擊無人機、巡飛彈與反無人機系統供應鏈與技術標準。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美韓軍工再次合作，2國政府15日於首爾簽署無人機與反無人機合作意向書，正式建立「無人機聯盟」，未來將共同整合偵察無人機、FPV攻擊無人機、巡飛彈與反無人機系統供應鏈與技術標準。

「星條旗報」報導，意向書由韓國國防AI規劃局局長全俊範與美國陸軍負責國防出口與合作的副助理部長梅森簽訂，目標建立聯合供應鏈，以及制訂通用標準。韓國企業並可加入美軍的「反無人機市場平台」，該平台目前已納入超過1600項反無人機裝備資料與採購資訊。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次合作並非單純軍購案，而是建立美韓聯合作戰標準與後勤體系，包括電池、充電器、通訊鏈路、地面控制站、備料與軟體更新等流程和認證規則全面標準化，以降低未來高強度戰爭中的後勤負擔。

報導指出，俄烏戰爭已顯示，小型無人機正逐漸介於步兵武器與砲兵火力之間。偵察四旋翼無人機可提供即時目標資訊，引導迫擊砲、反戰車飛彈與巡飛彈攻擊；FPV自殺無人機則可搭載破片或成形裝藥，直接攻擊裝甲車頂部與防空系統；巡飛彈結合固定翼、光電導引與操作員控制能力，使基層部隊也能擁有精準打擊能力，但同時也高度依賴電子戰防護、通訊鏈路與快速補給。

在反無人機方面，美韓則將整合雷達、射頻感測器、光電追蹤與電子干擾系統，並結合攔截無人機、空爆砲彈、飛彈、高功率微波與雷射武器，建立多層次反無人機防禦鏈。

報導分析，美韓此次合作重點並非單一武器，而是建立可大量生產、快速補充與高度互通的無人機作戰體系，可以減少重複測試，建立共同技術基礎並擴大可信賴供應商。未來誰能更快完成標準化與供應鏈整合，誰就能在高強度戰場中維持更高出擊率與更快戰術更新速度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法