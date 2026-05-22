美LUCAS無人機配蜂群思維系統 多機圍毆還能分工當誘餌

美國Shield AI公司近日宣布，將把「蜂巢思維」（Hivemind）自主飛行系統整合至美國陸軍盧卡斯（LUCAS）自殺無人機。（圖取自美國戰爭部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正加速打造「AI無人機蜂群」戰力。美國Shield AI公司近日宣布，將把「蜂巢思維」（Hivemind）自主飛行系統整合至美國陸軍盧卡斯（LUCAS）自殺無人機，使其具備群體協同攻擊能力，未來單一操作員即可同時控制多架長程攻擊無人機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，雙方預計於2026年秋季進行作戰驗證。美軍希望透過AI自主飛行技術，建立可大量生產、低成本且能在高威脅空域運作的無人機蜂群，用以壓制敵軍防空與後方基礎設施。

請繼續往下閱讀...

報導指出，LUCAS目前已進入實戰部署。美國中央司令部於2025年底成立「蠍子部隊」，成為美軍首支自殺無人機中隊，並已開始配發LUCAS。

另外，LUCAS最大特色之一，在於高度機動化部署能力。該機可透過彈射器、火箭助推與車載發射器起飛，不依賴固定跑道，適合分散部署於偏遠野戰陣地或艦艇平台。

公開資料顯示，LUCAS由亞利桑那州SpektreWorks公司開發，單價僅約3.5萬美元，採開放式架構設計，可整合不同通訊系統與酬載。其射程約1000至2000公里，可攜帶約18公斤戰鬥部。

報導指出，LUCAS主要攻擊目標包括雷達、防空支援車輛、指揮所、飛彈發射車、燃料補給點與停放飛機等軟性或半硬化軍事設施，其核心價值並非單枚彈頭威力，而是大量同步攻擊能力。

值得注意的是，「蜂巢思維」系統將使LUCAS從單純依照航點飛行的自殺無人機，轉變為可協同作戰的AI蜂群。未來部分無人機可充當誘餌吸引雷達開機，其餘無人機則趁機攻擊防空系統與指揮節點。

另外，AI協同也可大幅降低人力需求。過去每架無人機通常需要獨立操作員控制，但整合Hivemind後，單一操作員即可同時監控多架無人機，大幅減少操作與通訊負擔。

報導分析，LUCAS最大戰術優勢在於「成本交換比」。由於單價遠低於傳統巡弋飛彈，卻可能迫使敵軍使用昂貴防空飛彈攔截，因此能有效消耗敵方防空庫存。

不過，LUCAS仍易受到電子干擾、防空砲火與攔截無人機影響，其生存性仍取決於電子戰抗性、航線規劃與情報品質。美軍此次測試重點，也將包括通訊中斷容忍度、多機協同能力與電子戰環境下的任務持續能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法