愛國者飛彈打的比生產的多 美再為烏克蘭提供鷹式飛彈系統維護

美國國務院已批准向烏克蘭政府出售鷹式飛彈系統維護及相關設備，預計總價值為1.081億美元。圖為我國「鷹式飛彈」在除役前進行的射擊操演。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍及烏克蘭在美伊戰爭丶俄烏戰爭中消耗太多愛國者飛彈，即便有日本加入生產行列，但生產的速度仍然趕不上消耗的數量，老舊但卻簡單好用的鷹式飛彈，在俄烏持續進行的戰事中，仍要擔負相當程度的防空任務。

「鷹式」飛彈由美國RTX公司（原名雷神）研發製造，1950年代末期服役，後期型號最高時速約2.4馬赫（約2940公里），射高20公里、作戰範圍約40公里，可擊殺敵軍的飛機與巡弋飛彈。但在1980年代因「愛國者」問世而逐漸退役。其具備穩定防空性能，且不易被先進干擾系統影響，可有效應對大型無人機等空中威脅，與「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）搭配運用，大幅提升烏軍防空效能。

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圖為羅馬尼亞的鷹式飛彈。（圖取自DVIDS）

根據美國國務院最新（美國時間21日）發佈的軍售公告顯示，美國國務院已批准向烏克蘭政府出售鷹式飛彈系統維護及相關設備，預計總價值為1.081億美元。項目包括：可安裝桅杆車輛丶重大改裝和維護支援；備件、消耗品和配件，以及維修和返還支援；美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務；以及鷹式飛彈系統的其他相關後勤和專案支援要素。

國務院指出，這項擬議的軍售將透過改善一個夥伴國家的安全，來支持美國的對外政策和國家安全目標，該國是歐洲政治和經濟穩定的力量。擬議的軍售將透過進一步增強烏克蘭的自衛和區域安全能力，提升其應對當前和未來威脅的能力，使其擁有更強大的綜合防空能力。

烏克蘭防空彈藥快速消耗，加上「愛國者」防空飛彈供應短缺，因此烏克蘭政府去年7月規劃斥資1.72億美元向美採購「鷹式」飛彈，並已於同年的7月23日獲美方批准。儘管「鷹式」飛彈型號老舊，但性能可靠、全球庫存充足，且烏軍已在戰場驗證其優異實戰效能。

而為維護烏克蘭鷹式飛彈的效能及妥善率，美國國務院已批准向烏克蘭政府出售鷹式飛彈系統維護及相關設備，預計總價值為1.081億美元。

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