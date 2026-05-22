陸軍積極接裝M1戰車丶海馬士及無人機 鍾樹明上將偕李棟樑慰訪致敬

M1A2T戰車5月20日凌晨在新竹地區實施戰備偵巡及重要目標防護操演。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍部隊近年快速轉型，以緊鑼密鼓的節奏接裝M1戰車丶海馬士多管火箭系統丶攻擊型無人機等新式裝備，部隊戰備及演訓型態也跟隨美軍腳步調整，任務十分繁重，國防部副部長鍾樹明上將今天偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑率敬軍團，前往陸軍司令部敬軍慰問，向每位戮力戰備演訓、堅守崗位的官兵表達敬意。

陸軍負責台海防衛作戰的國土防衛，但射程可達300公里的海馬士系統戰術飛彈，改變了傳統上陸軍部隊都要向海空軍申請作戰支援的舊有觀念，三軍相互支援將是未來常態。面對新型態的轉型，陸軍司令呂坤修上將強調的核心要求為落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」四大精神。他多次期勉全體官兵不可將其視為口號背誦，必須具體落實在戰訓工作上，以跑在敵人前方的進步速度，建構可恃的嚇阻力量。

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軍友社榮譽理事長李棟樑（左）22日前往陸軍司令部敬軍慰問，圖右為陸軍司令呂坤修上將。（圖：軍聞社提供）

李棟樑理事長今天在鍾樹明上將等人陪同下，抵達陸軍司令部，受到陸軍司令呂坤修上將及官兵代表熱烈歡迎；活動中，李理事長除了關心官兵平日各項工作，也致贈加菜金及敬軍禮品，慰勉官兵平日執行任務辛勞。

李理事長表示，他在軍友社服務的12年裡，看到國軍官兵為社會、為國家打拼，尤其在天災的時候，看到國軍弟兄姐妹投入各項救災任務，感到非常的敬佩與感動。國軍是國家社會裡不可或缺的一個重要角色，也是社會安定的重要力量；今年欣逢陸軍司令部80週年部慶，特地在端午前夕前來傳達社會的溫暖，也預祝陸軍軍務昌隆、活動順利圓滿成功。

陸軍接裝M1戰車丶海馬士多管火箭系統丶攻擊型無人機等新式裝備，部隊戰備及演訓任務十分繁重，軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天率敬軍團，前往陸軍司令部表達敬意。（圖：軍聞社提供）

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