我國2階段採購4型攻擊無人機達3008架 「這型」無人機率先全數交貨

我國採購Altius-600M型反裝甲型無人機291架，已經全數獲裝，圖為Altius-600無人機。（彭博檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部以年度預算丶軍購特別預算，用2階段方式向美國採購4款攻擊型無人機，總數將達3008架，成為我國防衛台海安全丶反制共軍威脅的利器之一，其中，Altius-600M型的反裝甲型無人機291架，已經全數獲裝，成為4款攻擊無人機當中率先全數成交貨的武器系統。

由於立法院審議115年度中央政府總預算進度拖延的結果，導致原本應在去年底完成的115年度中央政府總預算，直到現在還在立法院審議中，加上軍購特別條例剛剛通過並經總統公佈丶行政院將軍購特別預算草案送進立法院，兩者同時在立法院審查，加上軍事採購的項目繁多，讓國人一時之間搞不清楚，軍方究竟買了多少款的攻擊型無人機，交貨期程及數量丶經費，也都容易混在一起。

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圖為美國海軍操作的「彈簧刀300」攻擊無人機。我國向美採購685架同型裝備。（美軍DVIDS網站）

年度預算採購的是人員殺傷型丶反甲型 2款合計 976架

根據行政院答覆立委質詢資料顯示，國防部以年度預算模式採購的攻擊型無人機有2款，分別是：685架「彈簧刀300」（Switchblade 300）人員殺傷無人機丶291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機。

．「彈簧刀300」人員殺傷無人機：陸續交貨中，全案預訂在116年完成。

「彈簧刀300」彈體重量僅 1.68 公斤，包含發射管與控制主機的整套單兵系統總重約 3.3 公斤，可輕易收納於士兵的後背包中。該系統採取氣動彈射，士兵從背包取出到架設完畢、完成升空部署僅需不到 2 分鐘。航最大導控距離擴展至 20 公里以上（若搭配增程天線可延伸至 30 公里），滯空盤旋時間提升至 20 分鐘以上。

．「Altius 600M-V」反裝甲無人機：291架已全數獲裝。Altius-600M是安杜里爾公司的指標性產品，重量為12.25公斤、滯空時間超過4小時，且最大航程達440公里，具備反裝甲能力。

國防部計畫採購1554架ALTIUS-700M無人機，用於抵擋敵軍裝甲部隊。（取自安杜里爾網站）

軍購特別預算採購2款是反甲/監偵型 數量達到 2032架

行政院及國防部發布公開說明資料，顯示其將採購1554架ALTIUS-700M、478架ALTIUS-600ISR反裝甲/監偵無人機飛彈系統，兩者合計為2032架。規劃在115年至121年執行。

．ALTIUS-600ISR：定位為情報、監視與偵察（ISR）專用無人機，並可攜帶彈頭成為偵打一體的攻擊型無人機。配備高性能 EO/IR（紅外線/光學）鏡頭，提供即時高畫質影像，通常先於600M或700M部署，負責尋找敵方目標並引導攻擊型機型進行打擊。系統設計可自動化引導3架ALTIUS-700M反甲型無人機對各類目標進行打擊。

．ALTIUS-700M：定位為大威力長程巡飛彈，專門針對「重型裝甲」與「防空系統」，可在視距外（NLOS）摧毀敵方主力戰車或加固工事。700M型總重約30公斤，可攜帶14-15公斤 的彈頭，威力與「地獄火」飛彈相當，能穿透現代戰車頂裝甲。滯空時間約75分鐘，航程可達 160公里以上。

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