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海軍丶海巡都愛V-BAT垂直起降無人機 海巡署規劃12億買6套丶12架

2026/05/22 18:50

圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍規劃的「下一代作戰艦」設計評估案，在艦載無人機的要求上，具體提出要以V-BAT無人機或具同等能力的無人機為設計標的，並且具備無人機的遙控丶導控能力。無獨有偶的是，海巡署為了強化應處中國對台灰帶襲擾，計畫採購與海軍規格相同的艦載型垂直起降無人機，日前已公告無人機規格需求，將以12億元預算採購6套系統丶12架艦載型無人機，頗有在平戰轉換的政策下，兩單位採購同級甚至是同款武器系統的意味。

V-BAT 無人機是由美國國防科技新創公司 Shield AI 所研發與生產的產品。這款無人機以其獨特的垂直起降（VTOL）能力和強大的抗電戰干擾系統在戰場上（如俄烏戰爭）展現出優異的性能。V-BAT 無人機採用單發動機導管風扇（ducted fan）設計，使其能像直升機一樣在狹窄空間或艦載甲板上垂直起降，並能平穩切換至水平巡航模式。

此外，V-BAT 無人機搭載的是 Shield AI 研發的 Hivemind AI 智能核心，具備在 GPS 訊號被阻斷或通訊干擾的極端環境下獨立執行偵察、情報蒐集及目標標定任務的能力。在實戰驗證中，即使面對多個高功率 GPS 與通訊干擾器，仍能不受阻礙地完成任務。

日本也採購V-BAT垂直起降無人機，首架已在今年2月登上海自艦艇，強化海上情監偵能量。（日本海上自衛隊X帳號）日本也採購V-BAT垂直起降無人機，首架已在今年2月登上海自艦艇，強化海上情監偵能量。（日本海上自衛隊X帳號）

生產V-BAT的美國國防科技新創公司 Shield AI，先前就曾向海軍丶海巡署展示V-BAT無人機的性能，由於都能符合海軍丶海巡的需求，也因此先是海軍在提出「下一代作戰艦」設計評估案時，在艦載無人機的要求上，已具體提出要以V-BAT無人機或具同等能力的無人機為設計標的，接著海巡署則在上週公佈艦載無人機招標公告，由於公告的性能規格部分，與海軍提出對V-BAT無人機規格的相似度非常高，被業界視為也要採購同型裝備系統。

值得注意的是，我國中科院與漢翔公司，都與 Shield AI 達成合作協議，負責在台進行共同研發丶維修與技術培訓，未來有望進一步將系統元件更換為台灣製造，提升本土無人機產業的技術能

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