「讓司令滿意不是重點」 呂坤修上將：讓敵人頭痛才是重點

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「漢光42號」電腦輔助指揮所演習研討會議指出，讓「司令滿意不是重點」，如何讓「敵人頭痛才是重點」，這是持續精進的目的。（圖：陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將昨日主持「漢光42號」電腦輔助指揮所演習研討會議指出，這一次研討會是非常好的示範，大家能夠用於研討缺失，再認真去思考改進的方法，這樣才是演習最重要的目的；呂司令特別勉勵所有重要幹部，讓「司令滿意不是重點」，如何讓「敵人頭痛才是重點」，這是持續精進的目的。

面對台海作戰及防衛型態的快速轉變，呂坤修上將多次強調核心要求為落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」四大精神。他期勉全體官兵不可將其視為口號背誦，必須具體落實在戰訓工作上，以「跑在敵人前方的進步速度」，建構可恃的嚇阻力量。

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「漢光42號」電腦輔助指揮所演習研討會議昨日在大漢營區舉行，高勤官、各處處長、各作戰區及作戰分區主官、政戰主管等重要幹部均與會。會中由業管處組及各參演單位針對演習過程所發現問題，進行深入研討，期藉由多方意見交流及重點指導，務實精進戰力保存、兵火力運用、阻絕設置及指管備援機制等戰備整備作為。

根據軍媒青年日報今天報導指出，為確保年度重大演習任務順遂，昨天的會議特別安排「實兵演練規劃報告」，期使各級幹部了解演習各階段演練重點，落實執行「實兵、實地、實時、實裝、實況」之「實戰化」演練要求。

呂坤修司令強調，「戰備與訓練」為各級主官的首要本務，提醒幹部應了解未來作戰趨勢，革新作戰思維，結合新興科技裝備，強化快速應變及分散式指管效能，並藉由現地偵察，周延整體作戰計畫，全面提升防衛作戰能量，共同維護國家安全與區域和平穩定。

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