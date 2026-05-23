中國出動24機艦 四面擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今年首次川習會落幕後，中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今天（23日）公布，自昨（22）日上午6時至今天上午6時止，偵獲共機16架次、共艦8艘，持續在台海周邊活動。其中13架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，昨天上午6時35分至晚上9時45分間，偵獲主戰機及無人機計8架次，其中5架次逾越中線。下午12時25分至晚上9時之間，在西南空域偵獲輔戰機計6架次。東部空域方面，下午3時25分至下午4時25分偵獲直升機1架次。另外於下午4時05分至晚上7時05分，在東南空域偵獲直升機1架次。

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海上動態部分，共有8艘中共艦艇持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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