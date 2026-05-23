真正的歐洲聯軍 德推動成立「歐洲太空作戰司令部」

由右至左分別為盧森堡國防部長巴克斯、德國國防部長佩斯托瑞斯、奧地利國防部長坦納以及瑞士國防部長普菲斯特。（圖取自德國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對俄烏戰爭與美歐戰略分工變化，德國正加速推動歐洲軍事太空自主化。德國國防部長佩斯托瑞斯近日宣布，德國將推動建立「歐洲太空作戰司令部」與多國太空軍事學院，並邀請奧地利、瑞士與盧森堡共同參與制定，顯示歐洲正試圖降低對美國太空系統依賴。

軍聞網站「Defense News」報導，此次會議首度以「DACH+L」形式舉行，除德國、奧地利與瑞士外，也首次納入盧森堡。德國藉此展示其去年宣布的350億歐元（約新台幣1.2兆元）軍事太空投資計畫進展。



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報導指出，德國規劃中的軍事太空計畫，涵蓋低軌道加密衛星星系、軍用火箭發射能力，以及擴編德國聯邦國防軍太空司令部；另外，德國也希望建立多國「太空學院」，培養歐洲軍事太空人才與共同作戰能力。

值得注意的是，奧地利此次也公開其軍事衛星規劃。奧國預計於2027年發射3枚軍用衛星與1枚測試衛星，其中包括與荷蘭合作的「LEO2VLEO」極低軌道計畫，以及低成本「BEACONSAT」導航衛星。奧地利表示，相關能力未來將提供盟國共享，以提升危機時的通訊自主能力。

另外，盧森堡則強調其在衛星通訊與地球觀測領域的既有優勢。由於盧森堡長年發展商業衛星與SATCOM產業，被視為歐洲軍事太空基礎設施的重要節點之一。

報導指出，俄烏戰爭後，歐洲各國對太空依賴問題更加敏感。現代戰爭高度仰賴衛星通訊、GPS導航、飛彈預警與戰場偵察，但歐洲長期在相關領域高度依賴美國系統與技術。

瑞士官員更坦言，歐洲在太空領域對非歐洲供應商依賴程度，可能高於其他任何軍事領域。

值得注意的是，奧地利與瑞士雖長期維持中立政策，但近年已逐步深化與歐洲防務整合。兩國2023年加入德國主導的「歐洲天空之盾倡議」（ESSI），便被視為歐洲安全戰略轉變的重要象徵。佩斯托瑞斯並補充，正與瑞士合作聯合採購IRIS-T SLM防空系統。

報導分析，此次「DACH+L」會議雖未宣布具體大型計畫，但已顯示德語系歐洲國家正逐步建立共同軍事太空架構，並嘗試在衛星、通訊與太空監視領域建立更高自主能力，以降低未來戰時對美國支援的依賴。

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