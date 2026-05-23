美成功改造無線電 居然能干擾、探測無人機

L3Harris近日宣布，成功與DataShapes AI改造戰術無線電，將合作推出「Wraith Shield」AI反無人機系統，可直接把前線士兵攜帶的戰術無線電，轉變為分散式無人機感測與干擾平台。（圖取自L3Harris）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭讓FPV自殺無人機成為步兵最大威脅之一，但美國L3Harris近日宣布，成功與DataShapes AI改造戰術無線電，將合作推出「Wraith Shield」AI反無人機系統，可直接把前線士兵攜帶的戰術無線電，轉變為分散式無人機感測與干擾平台，讓每名士兵都是反無人機節點。

軍聞網站「Army Recognition」報導，Wraith Shield主要針對現代戰場大量出現的小型FPV自殺無人機與商規四旋翼無人機，可透過戰術無線電直接干擾敵方控制訊號，使無人機失控墜毀。L3Harris公司表示，需要採用分層防空策略，因為單一系統已無法經濟有效地應對所有無人機威脅。

請繼續往下閱讀...

報導指出，該系統建立於L3Harris既有「Wraith」高速跳頻戰術波形之上。由於「Wraith」波形原本即針對高強度電戰環境設計，因此能在遭受干擾情況下維持通訊與射頻感測能力。

另外，Wraith Shield最大特色，在於將戰術無線電轉變為「感測器」。透過AI射頻分析，士兵攜帶的無線電不再只是通訊工具，而能同時偵測、分類與定位敵方無人機訊號，形成大規模分散式反無人機網路。只需按下一個按鈕，人員即可使無人機系統失效，使其墜落。該系統既可以作為獨立工具使用商用指揮鏈路對抗無人機，也可以與其他反無人機系統整合。

DataShapes AI則負責建立「電磁環境地圖」。其GlobalEdge系統能即時分析各無線電蒐集到的射頻資訊，並將敵方無人機活動顯示於士兵終端裝置上，提升前線部隊的電子戰態勢感知能力。

值得注意的是，Wraith Shield並非獨立反無人機武器，而是美軍近年推動「多層次反無人機防禦」的一部分。L3Harris表示，小型FPV無人機可由Wraith Shield處理，而較大型無人機則由VAMPIRE與Drone Guardian等系統負責攔截。

另外，該系統也強調「低成本快速部署」。由於美軍與盟軍目前已有超過10萬套支援Wraith波形的戰術無線電，包括AN/PRC-158C、AN/PRC-163與AN/PRC-167，因此未來只需透過軟體升級即可導入反無人機能力，而不需重新採購大量新設備。

報導指出，俄烏戰場已顯示，小型FPV無人機正逐漸改變步兵作戰模式。由於其價格低廉、數量龐大且難以完全依賴傳統防空系統攔截，各國軍隊開始將電子戰、AI感測與分散式干擾能力，下放至基層部隊。

L3Harris表示，Wraith Shield核心概念，在於讓每名攜帶無線電的士兵，同時成為反無人機感測節點，藉此建立可擴充、低成本且適合高強度戰場的大規模電子防空網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法