美陸軍指定BAE研發「多域火砲」 超怪外觀首次亮相像方塊

BAE系統公司研製的「多領域火砲系統」（MDACS）原型車近日運抵美國。（圖取自X@BAESystemsInc）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對巡弋飛彈、無人機與低空威脅大量增加，美國陸軍選擇BAE系統公司研發與製作一種新型火砲原型「多領域火砲系統」（MDACS），這種火砲以防空作戰為主，對抗包括無人機、巡弋飛彈、滑翔炸彈等空中威脅。而BAE公司近日首度公開其外觀，卻顯示其像是由簡易方塊組成的火砲。

軍聞網站「The Defense Post」報導，MDACS採輪型高機動設計，可由運輸機直接空運部署至偏遠戰區，並搭配精準雷達與多領域戰場管理系統，形成機動化防空節點。

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報導指出，MDACS最大特色，在於使用「高超音速炮彈」（HVP）攔截空中目標。該彈藥採低阻力外型設計，速度可超過3馬赫，主要依靠高速動能直接撞擊摧毀目標，而非傳統炸藥破片殺傷。

另外，HVP原本即是美軍近年重點發展項目，可由艦砲、傳統火砲甚至電磁軌道砲發射。若由Mk 45艦砲發射，射程約93公里；由電磁軌道砲發射時，射程更可超過185公里。

根據美軍需求，MDACS原型系統需攜帶至少144枚HVP，專門攔截巡弋飛彈、固定翼與旋翼航空器，以及大量無人機威脅。

值得注意的是，由於傳統防空飛彈價格昂貴，面對大量廉價無人機與巡弋飛彈時，往往容易出現「成本失衡」問題；相較之下，火砲彈藥成本遠低於防空飛彈，更適合執行大規模低成本攔截。

另外，MDACS也被視為多層次防空架構的一環。系統未來可與其他防空武器共同運作，負責近程與中程攔截任務，保護基地與固定設施。

報導指出，俄烏戰爭與紅海衝突已顯示，無人機與巡弋飛彈正快速消耗各國高價防空飛彈庫存，因此各國近年重新重視火砲防空與定向能武器等低成本攔截方案。

美國陸軍已於2025年將MDACS計畫交由BAE執行，預計2028年前完成系統展示與驗證。

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