MQ-9B化身預警機 外掛機載預警雷達首飛成功

MQ-9B成功攜帶「LoyalEye」空中預警雷達升空。（圖取自紳寶）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機正進一步取代傳統大型預警機角色，瑞典紳寶（Saab）與美國通用原子航空系統公司（GA-ASI）19日完成全球首款「無人空中預警機」飛行測試，成功將「LoyalEye」空中預警雷達整合至MQ-9B無人機，使原本以偵察與打擊為主的MQ-9B，首次具備空中預警與戰場指揮能力。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，此次測試於美國加州南部進行，象徵無人化空中預警系統正式進入實際驗證階段。雙方預計未來數月持續測試，並於今年稍晚完成完整展示。

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報導指出，LoyalEye系統可執行長距離空中監視、多目標追蹤與空域警戒等任務，結合MQ-9B長航時特性後，可大幅提升滯空時間與監視範圍。相較傳統E-3預警機等大型有人平台，MQ-9B的操作成本與風險明顯更低。

另外，MQ-9B本身可在12200公尺以上高度飛行，並透過衛星通訊執行超視距任務，因此未來可長時間在高威脅區域外圍執行預警與感測任務。

通用原子表示，這套系統未來可用於偵測巡弋飛彈、戰術飛彈、無人機、戰鬥機與轟炸機等空中威脅，並可作為有人預警機的補充平台。

值得注意的是，無人預警概念正反映近年空戰模式轉變。傳統大型預警機雖具備強大感測能力，但在遠程防空飛彈與長程空對空飛彈威脅下，其生存性正面臨挑戰；相較之下，中高度長航時無人機具備低成本、長時間滯空與可消耗化優勢，更適合持續性空域監視。

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