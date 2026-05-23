伊拉克也研發出無人機 直接裝步槍升空射擊

伊拉克近日公開一款搭載步槍的新型武裝無人機「SARA 1」。（圖取自FB@INSS.IQ）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕過去的失敗國家伊拉克已走出陰霾，伊拉克近日公開一款搭載步槍的新型武裝無人機「SARA 1」，可在執行空中監視同時直接對地開火，顯示中東國家也正快速跟進俄烏戰場所出現的低成本武裝無人機趨勢。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，「SARA 1」由伊拉克國家安全局（INSS）公開，採四旋翼設計，搭載熱影像攝影機，可於夜間與低能見度環境執行監視與攻擊任務。

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報導指出，SARA 1最大特色，在於機體下方設有模組化武器艙，可安裝步槍與輕機槍等步兵武器，使無人機除執行偵察外，也能直接提供近距離空中火力支援。

另外，測試畫面顯示，操作人員可透過平板電腦控制無人機，並即時接收建築物內部與周邊目標影像；無人機則在盤旋後對模擬目標實施射擊。

伊拉克國家安全局表示，SARA 1主要用於安全監控與戰術支援任務，具備全天候運作、高機動性與快速反應能力。

值得注意的是，近年全球多國開始嘗試將步兵武器直接整合至小型無人機。俄烏戰爭中，大量商規FPV無人機已被改裝為自殺攻擊平台；而部分國家則進一步研究「可重複使用」武裝四旋翼，使無人機能在不消耗機體情況下反覆執行火力支援。

報導指出，相較傳統攻擊直升機與大型察打一體無人機，小型武裝四旋翼成本更低、操作門檻更小，也更適合城市戰與反恐作戰環境。

不過，此類系統也面臨射擊穩定性、後座力控制與飛行續航等技術限制。由於步兵武器射擊時產生的後座力，可能影響小型無人機飛行姿態，因此如何穩定瞄準與射擊，仍是目前各國研發重點之一。

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