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不畏藍委提案凍結後續艦預算 潛艦海鯤號估下週「重出江湖」
不畏馬文君提案凍結後續艦預算，潛艦海鯤號預估最快下週離開台船大塢繼續海測任務。（資料照）
〔記者洪定宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）5月5日及6日完成操雷射擊驗證後，5月8日移泊台船大塢調校至今；沒想到，這段修整期間，國民黨立委馬文君提案100%凍結後續艦籌建預算119.5億元，引發爭議。
然而，海鯤號不畏外界紛擾，仍依既定時程，預估最快下週離開大塢，回到台船碼頭，準備下一階段出港的過夜耐航與深水潛航測試。
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據了解，立法院外交及國防委員會將審議國防部預算，馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，引發台船工會不滿，揚言上街抗議。由於涉及高雄市長選舉票源，國民黨籍參選人柯志恩緊急聲稱，已安排台船工會下週與藍委見面溝通。
根據台船發布的新聞稿，海鯤艦在海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力，在「安全」及「品質」前提下，執行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。