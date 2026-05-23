自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

1700枚拖2B丶400枚標槍飛彈已全交貨 特別預算「增購」數量曝光！

2026/05/23 11:57

我國要增購拖2B飛彈，項目及數量為：24套系統及1545枚飛彈，預計可在118年起交運。圖為陸軍第十軍團在2025年8月於台中甲南的戰術位置實施拖式飛彈射擊。（資料照）我國要增購拖2B飛彈，項目及數量為：24套系統及1545枚飛彈，預計可在118年起交運。圖為陸軍第十軍團在2025年8月於台中甲南的戰術位置實施拖式飛彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化反登陸戰力，軍方先前分別向美國採購1700枚拖式2B型反裝甲飛彈以及400枚的標槍反裝甲飛彈，軍方官員今天指出，這兩款飛彈已全數交貨完畢，並撥交使部隊使用，但在漢光演習驗證認為反裝甲飛彈的數量仍有不足，美方顧問團也建議增加台灣在反裝甲飛彈上的戰備及庫儲數量，因此已在軍購特別預算中，納入這兩款飛彈的增購案。

拖2B飛彈增購：24套系統+1545枚飛彈

對於增購的系統及數量，軍方官員指出，拖式2B反裝甲飛彈部分，先前採購的項目為100輛新式悍馬車丶100套ITAS改良型目標獲得系統，飛彈1700枚，已經全數獲裝，增購的項目及數量為：24套系統及1545枚飛彈，預計可在118年起交運。兩者合計，我國屆時將擁有124套系統丶3245枚飛彈。

拖式2B（TOW 2B）飛彈是美國研製的最新型反裝甲武器，最大性能特色在於具備「無線射頻導引」與「頂攻（Top Attack）」能力，最大有效射程可達 4,500 公尺。它不再受限於傳統拖式飛彈的銅線導引，能更有效地摧毀敵方裝甲車輛、碉堡、泛水兩棲突擊載具及登陸艦艇。

國軍將增購標槍飛彈的項目與數量，為70套輕量型發射器（LWCLU）丶1050枚飛彈。圖為LWCLU先前在英國測試情形。（圖取自RTX）國軍將增購標槍飛彈的項目與數量，為70套輕量型發射器（LWCLU）丶1050枚飛彈。圖為LWCLU先前在英國測試情形。（圖取自RTX）

標槍反裝甲飛彈增購70套+1050枚飛彈

軍購特別預算有關增購標槍反裝甲飛彈方面，軍方先前已採購42套發射器丶400枚飛彈，這些都已全數獲裝，增購的項目與數量為70套發射器丶1050枚飛彈，規劃要在民國120年交運。前後這兩批合計，將有112套發射器丶1450枚標槍飛彈。

標槍飛彈（FGM-148 Javelin）是全球首款量產的「射後不理」輕型步兵反裝甲飛彈，最大性能特色在於完全不需導引線，並具備高弧度頂攻能力。它能由單兵攜帶操作，在發射後士兵可立即尋找掩蔽，大幅提升射手的戰場生存率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中