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台船千字文籲在野黨不要斷炊 曝潛艦海鯤號交艦時程及參與員工數

2026/05/23 12:32

台船曝潛艦海鯤號預計今年下半年交艦。（資料照）台船曝潛艦海鯤號預計今年下半年交艦。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨立委馬文君提案100％凍結國造潛艦後續艦預算，台船於5月20日發出近2000字「籲請在野黨團不要斷炊」的聲明中，除了透露海鯤號的交艦日期已非外界預期的6月，更明確表達「直接」參與國造潛艦的員工數超過800人。

台船在聲明的第二點強調，IDS潛艦首艦「海鯤軍艦」已進入海試後半段，「預計今年下半年交艦」。此話一出，已被解讀最快今年7月交艦，而非原本外界預估的6月。

另外，台船指出，「公司近年營收中，潛艦占比四成餘」，近3000名員工有800多人「直接」參與IDS計畫，所以後續艦經費的刪除或凍結，將衝擊近千個家庭的生計。外界解讀，扣除海軍及承包商等等，光是台船員工就有超過三成的比例，直接參與潛艦海鯤號計畫。

台船強調，潛艦的重要裝備必須先下訂後，廠商才會開始生產，故需要及早訂購，再依製造期程付款；因此，預算大幅的凍結或刪除，將使潛艦的製造期程延宕，「甚至讓裝備供應商懷疑我方未來完成或續訂的信心」，引發合約爭議，不利未來的價格與期程。

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