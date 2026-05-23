拖了三年才決心採購 南韓加入美國標六飛彈使用國行列

美國五角大廈今年啟動SM-6飛彈擴產計畫，以應對俄軍極音速威脅。圖為美軍軍艦發射SM-6飛彈。（圖取自美國五角大廈）

〔記者羅添斌／台北報導〕南韓推動「神盾戰力升級」迎來重大進展！南韓防衛事業廳（DAPA）日前召開推進委員會，正式批准向美國採購「標準六型」（SM-6）防空飛彈。這項延宕多時的軍購案將以對外軍售（FMS）模式推進，預計在2034年前引進最多100枚標六飛彈，總預算達5300億韓元（約折合台幣109億6695萬元）。

然而，這樁早在2023年就獲得美國政府核准的軍售案，為何讓南韓整整「拖了三年」才正式簽字確認？其背後考量與飛彈本身的毀滅性戰力，引發全球軍事界高度關注。

請繼續往下閱讀...

2023年從濱海戰鬥艦貨櫃模組發射的標六飛彈。（美軍DVIDS網站）

「防空、反艦、反彈道」三合一！美軍最強跨界神武降臨第一島鏈

先來談談這個讓南韓不惜耗時談判也要拿下的「標準六型（SM-6）」飛彈，被譽為當今地表最強大的艦載防空飛彈之一。其最恐怖的優勢在於突破傳統限制，具備一彈多用的「跨界打擊能力」：

越平線主動獵殺（超視距防空）

標六飛彈的最大射程可達240至370公里以上，最大速度超越3.5麥赫。它破天荒結合了先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的「主動雷達導引頭」，飛彈末端會自行鎖定目標，不需母艦雷達全程照射。結合海軍聯網系統後，能實現「A艦偵測、B艦發射、預警機導引」的越平線（Over-the-Horizon）打擊，直接獵殺躲在地球曲率陰影下的巡弋飛彈與敵機。

地表唯一終端反極音速殺手

在反飛彈領域，標六是美國海軍唯一具備攔截「終端下降階段」彈道飛彈與極音速滑翔載具（HGV）能力的王牌。它能在大氣層內最後關頭進行「硬殺」攔截，與專司大氣層外的「標準三型（SM-3）」構成高低配，徹底封死北韓與周邊大國的飛彈威脅。

轉職長程高速反艦飛彈

由於飛行速度極快且衝力驚人，標六飛彈下落時巨大的動能使其兼具反艦功能。在美軍演習中，標六曾多次成功客串反艦飛彈，一發即可對中大型水面艦艇造成毀滅性癱瘓，讓敵方防空系統根本來不及反應。

SM-6飛彈不僅能從艦上發射，亦整合至美國陸軍「泰風」（Typhon）陸基系統，成為美軍多域嚇阻核心。圖為泰風系統試射SM-6。（圖取自美國五角大廈）

談判拉鋸、預算大砍！揭密南韓「拖延三年」三大關鍵

再來說一下南韓內部的問題。美國國防安全合作局（DSCA）早在2023年11月，就已經宣布批准向南韓出售首波38枚SM-6飛彈，但南韓政府卻直到2026年才拍板定案。軍事專家分析，這長達三年的「時間差」並非進度落後，而是南韓政府精打細算的戰略與商務談判考量：

．預算結構性大砍30%：美方2023年釋出的推估總額上限高達6.5億美元（原計畫編列7700億韓元）。南韓防衛事業廳官方先前證實，為了不當冤大頭，雙方進行了極為耗時的跨國談判，成功將預算壓低至現今的5300億韓元，砍價幅度高達三成，並將計畫期程拉長至2034年，大幅減輕財政負擔。

．配合「正祖大王級」神盾艦時程：標六飛彈是專為南韓最新型「正祖大王級」神盾驅逐艦（KDX-III Batch-II）量身打造。由於首艘艦隻正進行海試、後續艦艇仍在建造，為避免飛彈提早買回卻無船可裝，甚至面臨壽限與高昂維護費，南韓刻意選擇「分階段、分批次」引進，完美銜接建軍時程。

．產線塞車的排隊效應：受烏俄戰爭與地緣政治影響，美商雷神公司產線極度吃緊。南韓老謀深算，選擇在與美方精密敲定交貨期程與產線排班後，才於2026年正式卡位簽約。

亞太神盾聯防成形 5國核心俱樂部

隨著南韓正式簽約，標六飛彈的全球「核心盟友俱樂部」也正式洗牌。目前全球僅有研發國美國，以及澳洲、南韓、日本、德國等4個核心盟國獲准採購。南韓此番拍板，不僅讓新一代神盾艦獲得了反制北韓極音速武器的終極護盾，更讓美、日、韓在第一島鏈的「神盾聯防體系」戰力迎來史詩級的全面升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法