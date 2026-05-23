6月是「無人機操演月」 陸軍北中南無人機射擊丶 火砲聯訓

十軍團58砲指部目前的攻擊型無人機主力為美製的Altius-600M攻擊型無人機，Altius-600M先前已在陸軍訓場內進行過實彈射擊驗證。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為了快速提升各級無人機部隊的戰力，陸軍已將6月視為「無人機操演月」，以接近實戰的無人機攻防丶偵打操演，驗證各無人機部隊訓練的成效，除了先前已公佈將在台中大甲外海進行首次的無人機操演之外，陸軍在六月份也將分別在北部丶南部地區外海，進行無人機攻擊丶與各型火砲對海上目標的聯合操演，以及執行火砲射擊戰效的空中監測等項目。

陸軍在無人機作戰的發展上，腳步比各界想像的還要更快，為因應陸海空為軍無人系統作戰發展，陸軍在今年4月10日將無人機訓練中心升格成立了「無人系統訓練指揮部」，緊接著就在4月29日至30日舉行為期兩天的「無人機訓測評鑑」，召集全軍所有的無人機部隊進行戰力實測，以「沉浸式（FPV）」及「投彈式」等2型無人機為鑑測主軸，6月則是更進一步，將無人機作戰攻防進入實戰操演層次。

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陸軍在今年4月29日至30日舉行無人機部隊訓測評鑑，各受測單位無人機完成對地面移動目標的攻擊等課目，展現精準制敵能力。（圖：取自軍媒青年日報）。

國軍在今年年初的「春節加強戰備（春巡）」活動中，海軍派出一架構型特殊的無人機在眾多鏡頭下垂直起飛，這是海軍首度公開操演的「陸用監偵型無人機」。海軍陸戰隊在去年年底則在左營外海進行國造「勁蜂1型」攻擊無人機的海上實彈射擊，並由海軍陸戰隊的M96快艇擔任載台搭載，強化及延伸海陸部隊的攻擊戰力。

陸軍除了已使用多型的監偵無人機之外，攻擊型的291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機已全數撥交部隊使用，685架「彈簧刀300」（Switchblade 300）人員殺傷無人機，則是分批交貨中。

軍政人士今天指出，6月將是陸軍的「無人機操演月」，主場就在台中大甲外海，這是國軍有史以來首次以無人機對抗為主題的軍事操演。根據軍方規劃，十軍團將於6月1日至5日一連舉行5天，由國軍現役各型無人機針對模擬共軍目標的海上靶標進行偵察丶攻擊。

依軍方規劃，陸軍6軍團及8軍團也將在6月舉辦包括無人機攻防項目的操演。根據本週最新公佈的射擊通報顯示，6軍團已排定在6月1至5日在宜蘭壯圍外海進行火砲與無人機聯合操演，項目包括地面火砲射擊及無人機射擊，至於新竹新豐外海的操演排定在6月22日至26日，也是連續5天進行，項目則是地面武器與無人機射擊，並加上無人機執行「效果監測」項目。

在南部的8軍團部分，相關人士指出，射擊管制時間及項目，將在近期內透過射擊通報進行公告發佈。

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