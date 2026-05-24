烏軍將防空網前推黑海 無人艇可掛載23架攔截無人機

烏克蘭國防企業MAC HUB公開「Katran X1.2」無人水面載具。該無人艇可作為海上無人機發射平台，執行黑海外圍的偵察與低空攔截任務。（圖擷取自MAC HUB）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防工業正將無人水面載具（USV）的任務領域從水面打擊擴充至防空攔截。烏克蘭國防企業MAC HUB近日公開新款「Katran X1.2」無人艇，該載具可掛載攔截無人機與R-73空對空飛彈。這項武裝配置使烏軍能在缺乏大型水面艦艇的情況下，將防空網向外圍海域推進，提前攔截飛往沿海城市的無人機與低空目標。

MAC HUB公開的「MAC Dead Fly」攔截無人機，可搭載於Katran X1.2無人艇執行低空攔截任務。（圖擷取自MAC HUB）

根據軍事網站《Defense Express》報導，傳統陸基機動防空部隊無法部署於海面，而大型防空艦艇數量有限且極易遭敵方鎖定，導致海上防空存在實體盲點。Katran X1.2無人艇的出現提供了一種防禦替代方案。該載具能作為隱蔽的水上發射平台，最多可攜帶23架「MAC Dead Fly」攔截無人機。

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這款攔截無人機最高時速達300公里，飛行升限為5公里。這意味著烏軍能在俄軍「見證者」（Shahed）等自殺無人機飛越黑海時，提前在距離海岸線數十公里外的海面上實施攔截，藉此減輕敖德薩（Odesa）等沿海城市的防空壓力。

除了無人機，Katran X1.2還可換裝戰鬥模組，掛載兩枚R-73短程空對空飛彈。業者表示，若整合R-73飛彈，理論上可擴大對低空目標的攔截範圍。該無人艇長約9.11公尺，最高時速93公里，配合衛星通訊天線與內建電源，可在海上維持長達72小時的獨立運作。

針對現代戰場常見的電子干擾，該無人艇配備了AI自主控制系統。研發單位指出，若遭遇通訊中斷的極端情況，系統仍可維持部分自主控制與目標追蹤功能。

烏克蘭軍方此前已於今年3月在「馬古拉」（Magura）無人艇上測試無人機攔截技術。目前相關研發單位正持續將各類攔截系統整合至無人水面載具，並進行後續實戰環境評估。

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