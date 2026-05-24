煙火超帥！陸軍80歲首辦大型音樂會與地方同樂 要打造「新世代陸軍」

陸軍司令部昨天晚間於大漢營區舉辦「陸軍司令部慶祝成立80週年部慶音樂會」，現場施放繽紛煙火。（陸軍提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍昨（23）日晚間於桃園龍潭大漢營區舉辦「陸軍司令部慶祝成立80週年部慶音樂會」，首次以大型戶外音樂會形式開放地方鄉親、官兵眷屬與民眾入營參與，以「陸軍80，創新蛻變」及「NEW ARMY NEW POWER」為主軸，透過軍歌、原創音樂、戰役回顧與焰火演出，呈現陸軍建軍80年的歷程與新世代部隊形象。

陸軍表示，為籌辦此次音樂會，自去年9月底即啟動曲目選定與演出規劃，今年3月起完成核心曲目籌備及排練安排。陸軍樂隊此次區分管樂團、無限樂團與打擊秀三大主軸，並結合陸軍儀隊共同演出，從曲目編排、視覺素材到節目銜接，都經多次整合討論。

「陸軍司令部慶祝成立80週年部慶音樂會」場面相當盛大。（陸軍提供）

陸軍表示，《戰力覺醒》打擊秀由吳俊毅上士擔任主編，《交響詩：忠誠軍魂》則為李錚治中士原創作品，展現官兵專業與創作能量。整場節目則以「守護的精神」、「世代的報國信念」、「龍潭好朋友」、「新陸軍新戰力」及「陸軍生日快樂」等單元串聯，從軍歌、官兵原創歌曲到民眾熟悉的經典金曲，呈現陸軍不同面向。

活動也邀請金曲歌王翁立友、金曲團體南方二重唱登臺演唱，透過軍民跨界合作，拉近官兵與民眾距離。現場除有軍歌與流行音樂演出，也搭配歷史影像與戰力畫面，帶領民眾回顧陸軍建軍歷程。

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陸軍官員與貴賓一同切蛋糕為陸軍慶生。（陸軍提供）

音樂會中播放古寧頭、大二膽、一江山與八二三砲戰等歷史畫面，搭配軍歌旋律，呈現陸軍歷年重要作戰與護國歷程。陸軍並藉由相關內容，向先賢先烈致敬，也讓民眾了解國軍官兵長年堅守崗位的付出。

此外，陸軍無限樂團原創曲《重生的光》，也結合八八風災、蘇迪勒風災、台南維冠大樓震災與COVID-19防疫等畫面，呈現官兵投入救災與防疫任務的身影，從搬運物資、挺進災區到支援第一線勤務，都成為演出內容的一部分。

陸軍司令呂坤修與及大漢營區周邊村里長合影留念。（陸軍提供）

陸軍司令呂坤修致詞時，特別感謝龍潭區公所主秘，以及營區周邊與湖口、新埔等鄉鎮共21位里、村長到場參與。他表示，有地方與國人的支持，才有愈來愈好的陸軍，也感謝所有軍眷家屬支持官兵安心服役。

陸軍指出，80週年不只是回顧過去，也是面向未來的新起點，希望透過此次音樂會，讓民眾看見一支有歷史、也持續蛻變的新世代陸軍。

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