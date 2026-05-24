不畏百艘共艦部署第一島鏈 美軍華盛頓號航艦照常展開印太巡弋

美軍航艦華盛頓號近期展開新一輪的印太巡弋任務。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮近日揭露，中國近期在第一島鏈周邊部署超過100艘艦艇，威脅區域和平穩定。不過，美國海軍唯一常駐海外的航空母艦「華盛頓號」（USS George Washington），仍於24日自日本橫須賀基地出航，展開新一輪印太巡弋與訓練任務，顯示美軍在西太平洋的航艦運作未受影響。

吳釗燮23日在社群平台X發文說，根據情監偵情報，中國在過去數日已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，而且時間點緊接在北京峰會之後。他直批，「在世界這個區域，中國就是唯一破壞現狀、威脅區域和平與穩定的問題根源」。

國安會祕書長吳釗燮在X透露，中國近期有超過100艘艦艇在第一島鏈活動。（取自吳釗燮X）

美軍在第一島鏈的部署則未受影響，美國媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，華盛頓號24日下午約2時駛離東京灣，展開自2024年重返第七艦隊母港後的第二次印太巡弋。雖然此次出航未舉行公開儀式，但仍有約70名官兵家屬在岸邊送行。

華盛頓號艦方發言人蘭福德少校（Lt. Cmdr. Mark Langford）證實，該艦已出海執行印太地區例行作戰與訓練任務。他表示，官兵已與家人完成短暫團聚，接下來將專注於海上任務與安全操作。

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報導指出，華盛頓號在5月10日至17日間，才剛完成一次短期出海任務，外界研判應與海上測試或訓練有關。第七艦隊則未對相關內容多做說明，僅表示太平洋艦隊兵力持續在海上行動，以維持官兵作戰能力。

此外，隸屬華盛頓號的第五艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5），日前也完成為期10天的艦載機模擬降落訓練。這批駐紮於日本岩國基地的艦載機與機組員，後續通常會在海上與航艦會合，進一步展開聯合作業。

依照美軍航艦部署模式，華盛頓號此次任務時間預計約6個月，期間可能短暫返回橫須賀進行補給與維修。華盛頓號去年部署期間，曾停靠關島、南韓與菲律賓，並參與澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習。

值得注意的是，華盛頓號此次展開巡弋之際，美軍在中東仍維持高強度部署。根據美國海軍學會新聞網（USNI）日前公布的艦隊動態，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）、「布希號」（USS George H.W. Bush），以及兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）目前仍在阿拉伯海周邊活動。

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