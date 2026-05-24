活捉馬杜羅的空中勁旅變更強？ 美軍尋求MH-47G直升機空中加油能力

美軍正研究MH-47G直升機空中加油潛力。（取自波音官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍特種作戰司令部（SOCOM）正規劃下一代MH-47G「契努克」特戰直升機，除了強化航程與模組化能力，也首度透露一項構想，也就是讓MH-47未來具備空中加油能力，甚至成為第160特種作戰航空團（160th SOAR）執行長程作戰時的「空中加油站」，藉此降低對空軍加油機隊的依賴。

美軍第160特種作戰航空團近年最著名的作戰功勳，就是在今年1月突襲委內瑞拉，生擒該國領導人馬杜羅。

根據外國軍聞網站《The War Zone》報導，SOCOM官員在年度「SOF Week」會議期間，說明MH-47未來Block III版本的發展方向。陸軍特戰航空司令部MH-47專案經理高佛瑞（Sean Godfrey）表示，MH-47未來勢必要持續升級，而下一階段的重要課題，就是讓這型機能飛得更遠、進入更多環境執行任務。

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他也提到，另一項重點則是提升模組化能力，讓MH-47能快速裝卸設備，以因應不同任務需求。SOCOM旋翼機計畫執行長史密斯（Steve Smith）則表示，未來所有新能力都希望朝模組化方向發展，需要時能快速安裝，不需要時則能迅速拆除。

進一步透露，未來可能出現讓MH-47大量載油的構想，使其成為「飛行中的前進武裝與加油點」（FARP），並在特定區域替其他航空器補充燃油。FARP可讓航空器在前線快速補充燃油與武器，甚至不必關閉發動機即可完成補給，提高出擊效率與延伸作戰半徑。

史密斯甚至直言，「也許我們可以讓MH-47具備空中加油能力」，目前相關構想仍屬初步討論階段，但他認為，若未來模組化設備持續成熟，MH-47有機會快速換裝空中加油系統，並在任務之間迅速重新配置。

報導分析，若MH-47未來能兼具空中加油機角色，SOCOM將可擁有自身的空對空加油能力，而不必完全依賴空軍MC-130與HC-130機隊。尤其在敵對環境中，地面前進加油點本身就是高風險任務，若MH-47可直接在空中替MH-60或其他MH-47加油，部分情況下將不必降落執行補給。

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