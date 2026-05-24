8枚飛彈可全數內掛 英軍F-35B首試射程140公里長程武器

洛克希德馬丁公布的測試畫面顯示，英軍F-35B戰機在測試飛行中於內置彈艙掛載4枚「SPEAR-3」長程飛彈。（圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家空軍與皇家海軍聯合操作的F-35B「閃電II」匿蹤戰機，近日首度成功掛載自製「SPEAR-3」長程精準飛彈，完成測試飛行。這是F-35B首次與該型飛彈進行空中整合，代表英軍未來可在維持匿蹤能力下，對遠距目標發動大量精準打擊。

根據航空新聞網站《The Aviationist》報導，SPEAR-3由MBDA英國分公司研發，最大射程超過140公里。在測試過程中，F-35B於內置彈艙（Internal Weapons Bay）內一次掛載4枚飛彈。由於武器完全收納於機腹內部，不會破壞戰機雷達匿蹤外型，未來F-35B最多可在機腹彈艙內同時攜帶8枚SPEAR-3，大幅提升防區外打擊能力。

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Image of an F-35, seen here with a SPEAR 3 air-to-surface mini cruise missile in the foreground pic.twitter.com/P47iM4QV4M — Think Defence （@thinkdefence） April 6, 2025

相較於現役「鋪路四型」（Paveway IV）導引炸彈，SPEAR-3不僅射程更遠，也讓F-35B能在不接近敵方防空武器射程的情況下發動攻擊。這代表第五代戰機原本偏向「少量、高價、精準打擊」的模式，開始朝「大量、遠距、匿蹤攻擊」方向發展。

除了傳統爆炸型彈頭，研發團隊也同步開發「SPEAR-EW」電戰版本。該型飛彈將部分空間改為電子干擾設備，可專門用於壓制敵方雷達與防空系統。未來實戰中，部分飛彈可先負責干擾雷達，其餘飛彈再對防空系統發動攻擊。

雖然首飛測試早於今年1月20日完成，但SPEAR-3整體研發進度已出現延誤，並遭英國國家審計署（NAO）點名批評。在該型飛彈尚未正式服役前，英軍F-35B機隊的長程精準打擊能力仍存在空缺。為填補過渡期戰力，英國國防部已宣布採購美國雷神公司生產的「暴風破壞者」（StormBreaker）小直徑炸彈，作為臨時替代方案。

這項計畫後續測試仍在進行中，包括飛彈與F-35戰鬥系統的軟體深度整合，以及未來的實彈投放測試。根據目前規畫，SPEAR-3預計要到2030年代初期，才會在英軍F-35B機隊中全面服役。

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