「川習會」後美對台政策有變嗎？ 梁書瑗：維持戰略模糊、雙重嚇阻

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平本月中旬會面後，牽動美國對我軍售進度，甚至川普曾稱要跟我國總統賴清德談話。對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗指出，檢視協防台灣、軍售等言論等，美方在兩岸問題仍保持戰略模糊立場，並對兩岸發揮「雙重嚇阻」影響力，謀取自身在亞太區域的最大利益。

（原文「2026年川習會後對台海情勢的影響」由國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

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2026年5月13日至15日美國總統川普訪中，此行是美國總統時隔近10年再度訪華，外界高度關注。此次美中領導人會面，除了論及經貿議題、中東情勢以外，台海問題亦是外界關注的焦點。下文將就目前所公開的資訊，分析川習會後對台海情勢的影響。

兩岸維持現狀台海和平穩定可期

5月14日上午川習會談，習近平特別點出，台海和平是中美之間的共識，但對中國而言，「台獨」卻與之水火不容。川普受訪，證實習近平非常關切台灣議題，而他在中方表述的過程中，僅聆聽並未針對台灣問題作出承諾。但同時也對媒體表示，台海雙方均須保持冷靜，維持現狀有益於台海和平，美方不願意因台灣尋求獨立（go independent）而被捲入其中。

川普的表態，顯示美方仍不支持兩岸任何一方片面改變現狀，兩岸維持現狀便是符合美中台三方，乃至於區域內各國最大利益的狀態。總統府、外交部對此重申我方立場，兩岸維持現狀，追求和平穩定，且不受威脅，一直是台灣政府的立場，亦是全球民主國家的利益之所在。5月17日總統賴清德出席民進黨青年座談活動，指出台灣在兩岸的現狀下，已是主權獨立的國家，並不存在推動台灣獨立的可能，以此回應台獨破壞兩岸現狀的疑慮，展現台灣維護兩岸現狀、穩定台海局勢的責任。承上述，川習會後，兩岸若能彼此累積善意，不尋求片面強行改變現狀，則台海和平穩定可期。

美方對台政策仍維持一貫立場，但美中須管控在台灣議題上的風險

川普近期對兩岸問題的論述，已遭致來自參眾兩院跨黨派議員、美智庫學者專家的質疑。其指出對台軍售並非籌碼，而是維繫對台的政策承諾，保持台灣自主、安全的地位，符合美國在經濟與亞太區域上最大的利益。台海雙方不尋求片面改變現狀，維繫兩岸和平穩定，是為美國各界在兩岸政策上最大的公約數。

從前述可知，美方的對台政策不只身受白宮、參眾兩院、國務院、國安部門等行動者的影響，更有其法律基礎，在各方力量拉扯與制度保障下要改弦易轍並不容易。但在美中競爭格局難以扭轉下，川普此舉顯示，美中雙方都有必要尋求一個穩定、可管理、可預期的互動框架，以免競爭或衝突失序。美中都需要再確認彼此在台海情勢上的立場，以便管控雙方立場上的分歧。

川普仍延續戰略模糊的策略發揮雙重嚇阻的作用

本次川普在行前（5月11日）透露，他將與習近平談及對台軍售的議題，引發外界對於美國是否延續「對台六項保證」的疑慮。從川普會後，針對是否協防台灣、「對台六項保證」、對台軍售案等言論可知，美方仍在兩岸問題上保持戰略模糊的立場，一如川普僅聆聽而未對習近平在台灣問題上作出任何承諾一般。換言之，華盛頓在台海議題上仍對兩岸發揮雙重嚇阻的影響力，以謀取自身在亞太區域的最大利益。

雖然日後兩岸情勢將受美台互動、美中關係的發展、美對台軍售案、9月習近平訪美，或雙方在G20與AEPC安排場邊會面等變數的影響，台灣應對國際社會展現自身維持兩岸現狀、穩定台海局勢的決心。

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