射程160公里！我國買ALTIUS-700M反裝甲無人機 與標槍、拖式築火網

國軍將引進ALTIUS-700M無人機，可當作遠距離反裝甲武器使用。（取自安杜里爾官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍規劃於2026年至2032年間籌獲2032架美製ALTIUS系列無人機，其中，具備反裝甲能力的ALTIUS-700M最受外界關注，比起國軍的標槍飛彈、拖式飛彈及地獄火飛彈，ALTIUS-700M具備射程遠、破壞力強等優勢，因此可在台海防衛作戰時扮演遠程攻擊角色，但其也有飛行速度慢、抗干擾能力有限等劣勢，實戰上需與其他裝備搭配運用。

根據公開資訊，ALTIUS-700M最大射程約160公里，可滯空約75分鐘，搭載約14至15公斤重型彈頭，具備摧毀主力戰車與加固工事能力。至於國軍現役的反裝甲飛彈部分，標槍飛彈彈頭重量約8.4公斤、射程約2.5至4.7公里；拖式2B飛彈的彈頭約6.1公斤、射程約4公里；阿帕契直升機搭載的地獄火飛彈，彈頭則約9公斤、射程約8至11公里。

這也意味著，ALTIUS-700M的打擊距離與滯空能力，遠高於現役反裝甲飛彈，可將反裝甲作戰從視距內接戰，轉變為對敵裝甲部隊的遠距打擊；這型無人機還可以執行情監偵目獲、通訊中繼、網路干擾等多種任務。

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國軍官兵操作的標槍飛彈，射程雖不及ALTIUS-700M無人機，但飛行速度快等優點仍不可取代。（資料照，記者吳正庭攝）

另外，標槍、拖式飛彈等通常須待敵軍進入射程後才能接戰，但ALTIUS-700M可在敵軍尚於海上舟波、登陸集結區時，先行於空中盤旋搜索，再由操作人員選定目標後發動攻擊。

依照國軍未來規劃，ALTIUS系統將與既有反裝甲武器形成「遠、中、近」三層火網。首先，由續航力可達4小時的ALTIUS-600偵察型無人機，在台海中線或敵登陸區上空執行監偵；發現目標後，再由ALTIUS-700M對敵戰車等高價值目標實施遠距打擊。

若敵軍突破外圍火網、接近岸際，則由搭載拖式飛彈的裝甲車、悍馬車，以及AH-64E阿帕契攻擊直升機使用地獄火飛彈打擊；最後再由守備部隊攜帶標槍飛彈，在城鎮等地形進行近距離反裝甲作戰。

不過，ALTIUS-700M並非沒有缺點，比起超音速飛行的飛彈，ALTIUS-700M飛行速度僅約每小時100至150公里，面對敵軍野戰防空系統、近迫武器系統、機砲或重機槍時，生存能力相對受限；ALTIUS-700M高度依賴GPS導航與數據鏈傳輸，在高電磁干擾環境下，可能面臨訊號遭壓制或欺騙風險。

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