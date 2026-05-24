裏海不再安全 烏軍無人機擊中俄軍口徑飛彈儎台

俄羅斯22800型（Karakurt級）輕型護衛艦「雲」號（Tucha）資料照。該艦可搭載「口徑」巡弋飛彈，為俄軍遠程打擊的重要水面載台。（圖片來源：公開資料）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯裏海艦隊的後方安全區遭到突破。開源情報（OSINT）專案最新公布的衛星影像顯示，烏克蘭於5月7日發動的長程無人機攻擊，已擊中停泊在俄國達格斯坦卡斯皮斯克港的一艘輕型護衛艦。該艦可搭載「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，是俄軍對烏克蘭實施遠距打擊的重要載台。

開源情報專案「Exilenova+」公布的衛星影像與攻擊畫面。停泊於卡斯皮斯克港的俄軍22800型輕型護衛艦「雲」號（Tucha）艦橋區域疑似受損。（圖片來源：Exilenova+）

根據開源情報專案「Exilenova+」釋出的衛星空照圖，這艘受損船艦為22800型輕型護衛艦「雲」號（Tucha），滿載排水量約800噸，其艦橋區域出現明顯的結構損壞。烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》分析指出，若艦橋區域遭無人機直接擊中，可能已影響火控系統與導航設備運作，進一步削弱長程巡弋飛彈的任務設定與發射能力。

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「雲」號是俄羅斯海軍相對較新的艦艇，2024年正式編入裏海艦隊服役。該艦長約67公尺，最高航速可達30節（約時速55.56 公里），其核心武裝為UKSK3S14垂直發射系統，專門用於搭載「口徑」與「縞瑪瑙」（Onyx）長程飛彈，是俄軍實施遠距打擊的主要發射平台。

攻擊發生當日，卡斯皮斯克港周邊居民曾記錄，俄軍防空系統從海面往空中不明目標開火的影像，這顯示俄軍防空網在無人機逼近時，曾試圖實施攔截未果。《Militarnyi》在報導中指出，這起攻擊顯示烏克蘭的長程無人機，已讓俄羅斯無法繼續將裏海區域，視為部署飛彈載台的安全後方。

此前數日，《Militarnyi》也曾接獲卡斯皮斯克基地內另一艘小型艦艇與掃雷艦受損的通報。俄羅斯國防部目前尚未針對「雲」號的受損情況發表官方聲明，相關戰損評估仍由軍事社群透過衛星影像持續追蹤。

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