中國海警船闖入東沙水域！我海巡台中艦強硬回擊 爆發主權對嗆

台中艦應對控中國海警「3501」。（海巡署提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國海警「3501」23日闖進我東沙島限制水域，海巡署台中艦上前攔截，中國船艦竟狂妄嗆聲「中華人民共和國對東沙群島擁有主權、管轄權」，我國台中艦強硬反擊「爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法」，雙方展開激烈無線電主權交鋒，迄今（24）日仍對峙中。

海巡署東南沙分署昨天上午7時許偵獲「3501」位於我國東沙島限制水域外，依其航向研判具侵入我限制水域之意圖，立即調派「台中艦」部署攔截。「3501」8時許航入我限制水域，「台中艦」立即採取一對一近迫對應，並以中、英文多次廣播驅離。

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台中艦於夜間使用夜視偵蒐系統監控中國海警3501。（海巡署提供）

海巡署表示，台中艦廣播驅離過程，中國海警船竟狂妄宣稱：「中華人民共和國對東沙群島擁有主權、管轄權。我艦正在進行例行巡航任務，請不要干擾我方行動。」台中艦立即嚴正回應：「你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局，國際社會不會支持你們，請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法，現在請你立即轉向，儘速離開我方水域，否則我船將依法採取必要行動。」

海巡署東南沙分署表示，我方今年已在東沙限制水域驅離海警船計4船6航次，這類無視國際法規範騷擾我國水域的行為，與近期中國科研船非法侵擾我國海域，意圖進行「戰場經營」之擴張舉動如出一轍。海巡署對此等嚴重破壞印太地區和平穩定的非法行徑，予以最嚴厲的譴責。

海巡署指出，中華民國主權不容挑釁，針對中國各類公務船、科研船之灰色地帶威脅，海巡署均已建立標準作業程序，並運用聯合情監偵手段嚴密掌握、適切應處。

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