首批F-35A抵波蘭 北約東翼部署匿蹤戰機

波蘭22日在拉斯克空軍基地接收首批美製F-35A「閃電II」匿蹤戰機，象徵波蘭空軍正式展開第五代戰機換裝。（圖：波蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭22日接收首批3架美製F-35A「閃電II」匿蹤戰機，戰機降落中部拉斯克空軍基地（Łask Air Base），象徵北約（NATO）東翼首度部署第五代匿蹤戰機。波蘭因俄烏戰爭持續擴軍，目前已成為歐洲國防支出增長最快的國家之一。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz），22日於拉斯克基地出席首批戰機接收儀式。這批戰機是波蘭與美國簽署購買32架F-35A合約中的首批交付項目，也是波蘭自加入北約以來，最重要的一項空軍現代化計畫。

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這代表原本高度仰賴陸基防空系統的北約東部防線，首度具備在不開啟機載雷達、不暴露自身位置的前提下，穿透對手防空網，並進行遠距精準打擊的隱蔽能力。

這款五代戰機能同時整合雷達與光學感測資訊，讓飛行員更快判斷空中與地面威脅。這對於長期面臨俄羅斯防空與反介入系統威脅的波蘭空軍而言，能顯著提升對周邊海空動態的監控與早期預警效率。

加速汰換蘇聯時代舊式戰機 波蘭擴建空戰戰力

這批F-35A戰機的加入，將逐步取代波蘭空軍現役的蘇聯時代舊式戰機。根據波蘭防衛計畫，未來F-35A將與現有的F-16戰機編隊協同執行任務，由匿蹤戰機負責執行前線偵察與高風險打擊，屬於第四代戰機的F-16機隊則提供常規火力覆蓋，建構分層式的空戰結構。

波蘭整體的軍事現代化戰略不僅限於空軍，還包括採購美製M1A2艾布蘭戰車、南韓K2黑豹戰車、海馬士（HIMARS）多管火箭系統及愛國者防空飛彈。F-35A將作為空中指管核心，將地面部隊、防空系統與空中戰機整合進同一作戰架構，以因應潛在的衝突情境。

波蘭空軍預計將持續進行飛行員換裝與地勤培訓，後續飛機也將依合約期程陸續交付。

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