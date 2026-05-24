您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
俄600架無人機、90枚飛彈夜襲基輔 動用極音速飛彈
網路流傳影片畫面顯示，烏克蘭夜空出現多道高速墜落光點。俄羅斯國防部稱，24日對烏克蘭大規模空襲中再度動用「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈。（圖擷取自影片）
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍24日凌晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲之一，出動600架無人機與90枚飛彈夜襲基輔等地。俄羅斯國防部事後發表聲明，證實攻擊中再度動用可搭載核彈頭的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈。
多型武器分層飽和攻擊
根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》俄軍此次除出動大量「見證者」（Shahed）攻擊無人機外，也同步發射多型飛彈，包括由戰機發射的「匕首」（Kinzhal）極音速彈道飛彈、海基「鋯石」（Zircon）與「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，以及陸基「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈。
請繼續往下閱讀...
烏軍表示，不同速度、不同飛行高度的目標混合來襲，加上大量誘餌無人機干擾，使防空系統整夜維持高強度攔截。
⚠️ Another angle of the reported Oreshnik strike on Bila Tserkva, allegedly showing impacts from the missile’s inert kinetic rods.— Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） May 23, 2026
As seen from the published footages this time Oreshnik deployed six submunition clusters, each carrying six kinetic rods, for a total of 36 rods. https://t.co/lfQ12uwcNX pic.twitter.com/S0bowsv5mz
據報導統計，俄軍在發射實彈的同時，還混用了大量Parodiya與Gerbera等用於消耗防空飛彈的誘餌型無人機。烏軍防空部隊最終攔截或壓制了高達604個空中目標，其中包括55枚飛彈與549架無人機。但仍有16枚飛彈與51架無人機擊中目標區域，波及54處特定設施。
根據《法新社》報導，此次空襲已導致基輔市內與周邊區域共4人死亡、56人受傷。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，市中心一所學校的防空攔截碎片引發火災，並有一處商業中心受損。澤倫斯基總統透露，俄軍發射的「榛果樹」飛彈擊中了白采爾科維（Bila Tserkva）的一處供水設施。
澤倫斯基隨後發表聲明，呼籲盟國加強對烏防空支援。此前，美國駐烏克蘭大使館已於事前發布預警，指出美方掌握情資，預估將發生大規模空襲。
目前俄羅斯與烏克蘭國防部尚未對「榛果樹」飛彈的具體航道與防禦損害做出進一步說明，相關災區的損害評估與救援行動仍持續進行中。