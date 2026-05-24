俄600架無人機、90枚飛彈夜襲基輔 動用極音速飛彈

網路流傳影片畫面顯示，烏克蘭夜空出現多道高速墜落光點。俄羅斯國防部稱，24日對烏克蘭大規模空襲中再度動用「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈。（圖擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍24日凌晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲之一，出動600架無人機與90枚飛彈夜襲基輔等地。俄羅斯國防部事後發表聲明，證實攻擊中再度動用可搭載核彈頭的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈。

多型武器分層飽和攻擊

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》俄軍此次除出動大量「見證者」（Shahed）攻擊無人機外，也同步發射多型飛彈，包括由戰機發射的「匕首」（Kinzhal）極音速彈道飛彈、海基「鋯石」（Zircon）與「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，以及陸基「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈。

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烏軍表示，不同速度、不同飛行高度的目標混合來襲，加上大量誘餌無人機干擾，使防空系統整夜維持高強度攔截。

⚠️ Another angle of the reported Oreshnik strike on Bila Tserkva, allegedly showing impacts from the missile’s inert kinetic rods.



As seen from the published footages this time Oreshnik deployed six submunition clusters, each carrying six kinetic rods, for a total of 36 rods. https://t.co/lfQ12uwcNX pic.twitter.com/S0bowsv5mz — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） May 23, 2026

據報導統計，俄軍在發射實彈的同時，還混用了大量Parodiya與Gerbera等用於消耗防空飛彈的誘餌型無人機。烏軍防空部隊最終攔截或壓制了高達604個空中目標，其中包括55枚飛彈與549架無人機。但仍有16枚飛彈與51架無人機擊中目標區域，波及54處特定設施。

根據《法新社》報導，此次空襲已導致基輔市內與周邊區域共4人死亡、56人受傷。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，市中心一所學校的防空攔截碎片引發火災，並有一處商業中心受損。澤倫斯基總統透露，俄軍發射的「榛果樹」飛彈擊中了白采爾科維（Bila Tserkva）的一處供水設施。

澤倫斯基隨後發表聲明，呼籲盟國加強對烏防空支援。此前，美國駐烏克蘭大使館已於事前發布預警，指出美方掌握情資，預估將發生大規模空襲。

目前俄羅斯與烏克蘭國防部尚未對「榛果樹」飛彈的具體航道與防禦損害做出進一步說明，相關災區的損害評估與救援行動仍持續進行中。

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